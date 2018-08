di Lorenzo Bufalino

Sessione pomeridiana della terza giornata dei campionati Europei assoluti di atletica leggera. Dopo le due qualificazioni nella mattinata da parte di Andrew Howe e Benedicta Chigbolu per le semifinali di 200 e 400, nel pomeriggio in gara anche Matteo Galvan e Davide Re nelle semifinali dei 400 uomini. I due erano rispettivamente in prima e seconda batteria. Entrambi allenati da Chiara Milardi, i due finanzieri sono stati molto sfortunati con Galvan che ha sfiorato la finale per soli 3 centesimi e con Re che incappa nella giornata no. Matteo Galvan corre molto forte nella sua batteria arrivando quarto con 45.17, 5 centisimi dal suo record Italiano di 45.12. Doveva sperare nel ripescaggio ma alla fine sarà primo degli esclusi. "Peccato per pochissimo non ho centrato la finale. Sono contento comunque perchè qui avevo l'obiettivo di correre il personale stagionale. La finale poteva essere la ciliegina sulla torta. Ora voglio dare il massimo per la staffetta 4x400"- le parole di Galvan nel post gara. Per Re invece una giornata no con il tempo finale che ha segnato 45.53 e una brutta gara in cui non è riuscito a concludere con il suo solito rettilineo finale. Nel dopo gara il finanziere di stanza a Rieti era molto deluso - "Le speranze erano altre. Ero venuto qui per correre altri tempi. Male è un eufemismo se penso di aver corso solo due decimi più del mio personale, ma ero qui a Berlino consapevole di poter correre tempi diversi. Mi sentivo bene e mi dispiace per aver deluso le aspettative".



Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:08



© RIPRODUZIONE RISERVATA