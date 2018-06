di Lorenzo Bufalino

RIETI - Questo pomeriggio in contemporanea con le gare del campionato Italiano allievi allo stadio Raul Guidobaldi, è andata in scena la presentazione del campionato Europeo under 18 di Rieti 2020. Presenti tante autorità a partire dal consigliere regionale Fabio Refrigeri e per il lato sportivo dal presidente della Fidal Nazionale Alfio Giomi.



A fare gli onori di casa c'era la presidente del comitato organizzatore Rieti 2020 Chiara Milardi che ha presentato l'evento come una grande opportunità per tutta la città di mettersi in mostra di fronte all'Europa. E' proprio questo l'obiettivo dell'organizzazione, valorizzare le bellezze del territorio reatino attraverso la realizzazione di eventi di caratura continentale.



Un pensiero condiviso da tutte le autorità presenti in rappresentanza del Comune di Rieti nella figura del consigliere con delega allo sport Roberto Donati e di quella in presenza della Regione Lazio il consigliere Fabio Refrigeri.



«Non saranno solo 4 giorni di gare, dobbiamo far si che queste facciano parte di un evento molto più grande. L'evento inizia sin da adesso, grazie alle partnership con le istituzioni, la federazione e tutte le realtà locali che ci daranno una mano. Dobbiamo iniziare e credere nel progetto» le parole di Chiara Milardi in chiusura del suo intervento.

