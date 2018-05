di Lorenzo Bufalino

RIETI - Ieri mattina allo stadio Guidobaldi, oltre 450 bambini delle scuole elementari di Rieti e provincia si sono incontrati per l’annuale edizione del Trofeo “la classe più veloce”. Le semifinali e finali che si sono svolte dopo 6 raggruppamenti di qualificazione, hanno dato spettacolo e divertimento anche ai tanti genitori arrivati al campo scuola di Rieti per vedere correre i propri figli. Una giornata splendida che grazie anche al tempo clemente con la storica manifestazione, ha assegnato i titoli provinciali alle migliori classi provenienti da Passo Corese fino ad Amatrice e Borgorose.



Partendo dalle classi terzi elementari, vittoria per la 3°B dell’Eugenio Cirese che è riuscita ad avere la meglio della storica rivale nelle gare scolastiche, il Marconi con la 3°B e i forti studenti della sabina con la 3°A di Poggio Mirteto. Proprio la sabina nelle quarte e nelle quinte va a trionfare, con delle splendide gare che hanno visto battaglie fino all’ultimo centimetro per le posizioni del podio. Nelle quarte sono stati gli alunni della 4°A di Montopoli a stravincere davanti alla 4°A di Villa Reatina e alla 4°C del Cirese. Vittoria sabina anche nelle quinte con Montopoli che replica con la 5°A davanti alla sorprendente 5° unica di Borgo Velino e alla 5°C di Minervini. A vincere il Trofeo dedicato alle scuole è stata la scuola Eugenio Cirese grazie ai suoi 31 punti accumulati tra semifinali e finali.

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA