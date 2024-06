© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Grande soddisfazione per Ettore Blasi, alunno della III Liceo quadriennale dell'I.I.S. "C.Rosatelli", chiamato sul palco del Teatro di Tor Bella Monaca, in occasione della proclamazione del Premio Strega Giovani 2024, per presentare la sua recensione grafica del libro di Daniele Rielli: "Fuoco invisibile".Un disegno "parlante" che, con pochi tratti e solo due colori, trasmette, in modo immediato, emozioni e suggestioni emerse dalla lettura del testo.Bene hanno saputo cogliere tutto ciò anche gli organizzatori del Premio che hanno voluto proiettare e condividere con tutto il pubblico presente il lavoro del giovane studente reatino.