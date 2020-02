© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Fornire un’adeguata conoscenza teorica e pratica relativamente all'estetica oncologica. È l’obiettivo del Corso di Estetica Oncologica in programma a Roma dal 17 febbraio al 2 marzo, al quale prenderanno parte anche docenti e alunne dell’Istituzione Formativa di Rieti.L’iniziativa è realizzata da Confartigianato Roma Città Metropolitana, in collaborazione con la Fondazione Sistema ITS e Obiettivo Marketing e con il patrocinio dell’Università di Tor Vergata. I promotori hanno ritenuto di forte interesse sociale l’organizzazione di questo corso, rivolto esclusivamente alle estetiste qualificate, inquadrate nel comparto artigiano e dei servizi alla persona.Gli incontri saranno tenuti dall’estetista oncologica Lorena Ferrazza, dall’oncologo Paolo Astorre, dal cosmetologo Umberto Borellini, dallo psicologo Andrea Littera e dal dermatologo Massimo Papi. Interverranno poi altri specialisti del settore benessere. Il corso si svilupperà in tre giornate di teoria (nella sede di Confartigianato Roma) e due giornate di pratica. Al centro teoria di dermatologia e oncologia, di cosmetologia e psicologia, di estetica. Nelle giornate di pratica saranno effettuati trattamenti viso, corpo, trucco ed estetica di base.«Un altro ambizioso traguardo raggiunto – commenta Cinzia Francia, presidente dell’Istituzione Formativa di Rieti - Questo corso, altamente professionalizzante, fornirà le competenze necessarie per eseguire trattamenti estetici complementari alle cure mediche, per offrire consigli utili a chi sta seguendo una terapia oncologica e permetterà di acquisire la capacità di dialogare ed operare in sinergia con il personale medico».Una opportunità che grazie a Confartigianato Roma è stata offerta anche alle docenti dell’Istituzione Formativa, che parteciperà con la sede di Rieti e di Poggio Mirteto, dove sono presenti corsi di Operatore del benessere, indirizzo estetica. Ognuna delle sedi avrà la possibilità di far partecipare, oltre alla docente, anche l’allieva più meritevole di ogni istituto. Un importante momento di sensibilizzazione e una opportunità per affrontare una tematica così delicata e così attuale.