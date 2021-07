Rientri nel Reatino dall’estero: necessaria comunicazione al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

Venerdì 16 Luglio 2021, 18:33

RIETI - Per contrastare le varianti del SARS CoV-2, risulta indispensabile, per chiunque faccia ingresso nel nostro Paese, comunicarlo tempestivamente al Dipartimento di Prevenzione, in modo da arginare ed individuare precocemente l’insorgenza di nuove positività o di cluster che potrebbero svilupparsi sul nostro territorio, in relazione a contatti avvenuti in altri Paesi.

Nel caso specifico, si comunica come segnalare il proprio rientro sul territorio della provincia di Rieti:

E’ necessario inviare una email all’indirizzo di posta elettronica del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Rieti: sispaslrieti@asl.rieti.it, allegando un documento di identità, il biglietto aereo, il dPLF (modulo di localizzazione digitale), il referto del tampone, antigenico o molecolare, da effettuare obbligatoriamente 48/72 ore prima dell’ingresso nel territorio nazionale e un recapito telefonico per poter essere contattati.

Per comunicazioni e informazioni si possono contattare i numeri 800938875 e 0746279465, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e la domenica dalle ore 8:00 alle ore 14:00.