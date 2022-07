Un'estate piena di iniziative predisposta dalla riserva naturale Navegna e Cervia

RIETI - Tutto pronto per la «Meravigliosa Estate» che la Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia ha predisposto per quest’anno.



Il programma nasce dalla collaborazione con Enti ed associazioni e toccherà tutti i Comuni.



Spettacoli teatrali, attività sportive, visite guidate, escursioni fanno parte di un ricchissimo programma diretto agli adolescenti, ai giovani ed alle famiglie. Le iniziative nei parchi nacquero nell’anno 2020 su impulso dell’assessorato all’Ambiente della Regione Lazio come reazione alle notevoli restrizioni imposte dal manifestarsi della prima ondata di Covid.



La notevole risposta riscossa hanno incoraggiato i rappresentanti regionali a favorire e strutturare programmi più ampi che consentono una offerta variegata e significativa che daranno nuovo impulso alla villeggiatura nei nostri borghi.