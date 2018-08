RIETI - Proseguono nel centro storico gli appuntamenti con i Venerdì d’estate organizzati dalla rete d’impresa Rieti C’entro grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio. Le piazze V. Emanuele, Cesare Battisti, e le vie del centro storico accoglieranno gli eventi più attesi dell’estate reatina che tanti visitatori hanno apprezzato. Gli esercizi commerciali resteranno aperti per accendere lo shopping fino alla mezzanotte. Concertini, dj set, performance artistiche e sportive, scuole di ballo, aperitivi e menù speciali nei bar e nei locali.



Tantissime sono le opportunità per vivere il centro e divertirsi. In questo fine settimana è molto attesa l’esibizione dei Magical Four (cover Beatles) che si svolgerà in Piazza Cesare Battisti.

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:45



