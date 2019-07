RIETI - Cristian e Walter Scossa (nella foto, di Alex Colaianni) sono gli ideatori ed organizzatori del Torneotto (ovvero calcio giocato con squadre da otto giocatori) per l’evento di Estate italiana. La loro storia, però, è molto lunga. L’abbiamo ripercorsa insieme, ponendo a Cristian alcune domande circa gli inizi di questo progetto e di come si potrà evolvere in futuro.



«Tutto è nato circa 7 anni fa, quando eravamo giovani. Inizialmente l’idea era nata a me ed altri due ragazzi che, per varie motivazioni, hanno successivamente abbandonato il progetto, sposato poi da mio fratello Walter, che si è inserito al mio fianco in corso d’opera. Inizialmente, l’idea era quella di rimettere in sesto lo Sporting Show al Pattinodromo, che si svolgeva circa una quindicina dianni fa. All’inizio il tutto era una cosa piccola, anche se pian piano si è rivelato un appuntamento fisso nell’estate reatina».«Semplice. A nostro avviso, il calcio a 8 è la giusta via di mezzo tra il calcetto ed il calcio. D’estate, si sa, molte persone vanno in vacanza e, perciò, sarebbe stato difficile trovare più di 15 persone per ogni squadra per giocare il calcio classico. Inoltre, durante tutto l’anno si giocano i vari campionati (Eccellenza, Promozione, Prima categoria, Seconda, Terza) e, perciò, sarebbe stato ridondante inserire il calcio classico in una manifestazione sportivo. Volevamo portare qualcosa di nuovo a Rieti, un qualcosa di meno impegnativo, alternativo e, soprattutto, divertente!».«Mi piacerebbe poter dire di sì. Purtroppo, però, dobbiamo calcolare bene il fenomeno del cambio generazionale. Inizialmente, nel primo anno, raccogliemmo solo 10 squadre. Dal secondo 14, poi 16, infine ben 23 nel terzo anno. Come detto, era ormai un appuntamento fisso! Devo, purtroppo, rispondere negativamente alla domanda sul fenomeno in crescita. Quest’anno siamo riusciti a iscrivere solo 12 squadre. Il problema è, per l’appunto, il ricambio generazionale. Oggigiorno pochi ragazzi tendono a voler giocare a calcio, anche in maniera dilettantistica. Un tempo avevamo tante squadre, formate anche da ragazzi della nostra stessa età. Oggi, invece, ogni 4 squadre di “trentenni” ne si trova solo una di “ventenni”. Questo è un problema che affligge non solo il calcio a 8 ma anche altre competizioni, come ad esempio il calcetto. E’ un peccato…».«Certamente, di anno in anno sono state inserite novità e migliorie…soprattutto sotto il punto di vista tecnico e regolamentare. Inizialmente, nel primo anno, non avevamo un regolamento in quanto il calcio a 8 non viene riconosciuto dalla Figc ma viene accettato da altre federazioni. Nel corso degli anni, però, abbiamo ampliato il regolamento, arrivando oggi ad avere un regolamento completo, preciso, che tuteli tutti coloro che prendono parte al nostro torneo. Inoltre, abbiamo migliorato altre cose minori, ad esempio la creazione di un calendario preciso e fedele, la precisione sotto il punto di vista dell’inizio delle gare, le varie forniture alle squadre (ad esempio le borracce…). Sono piccoli aspetti che fanno però ben funzionare questo progetto e che rendono contenti sia i giocatori che il pubblico».«Certo. Bilancio, a nostro avviso, ottimo. Come detto, abbiamo iscritto 12 squadre, divise in 2 gironi da 6 formazioni. E’ stata la mossa vincente, perché il creare 2 gironi comporta molte gare e tanto divertimento sia per chi gioca che anche per chi siede in tribuna e si gode il match. Siamo contenti anche di come stiamo gestendo l’organizzazione di ogni giornata dell’evento. La prima cosa a cui pensiamo, ci tengo a dirlo, è quello di metterci sempre a disposizioni delle squadre per garantire loro precisione e puntualità negli orari di gioco e, soprattutto, tanto divertimento».«Sicuramente. Ci siamo messi già all’opera per aggiungere qualcosa di più a questo progetto. In cantiere, per la prossima estate, abbiamo l’idea di inserire due categorie all’interno del Torneotto: un torneo solo con squadre formate da senior ed anche un torneo con le formazioni juniores delle squadre che militano nei vari campionati della nostra provincia. Tutto ciò per garantire il ricambio generazionale e far avvicinare molti più ragazzi al mondo del calcio. Inoltre, stiamo valutando anche l’idea di far giocare il Torneotto d’inverno…questa è, però, un’idea che potrebbe partire tra qualche tempo».«Certamente! Invito tutti coloro che vogliano trascorrere delle piacevoli serate a recarsi presso il centro sportivo “Gudini”. Nella prossima settimana inizieranno le fasi finali del torneo. Le formazioni iscritte quest’anno sono molto preparate ed abili…lo spettacolo sarà assicurato! Vi aspettiamo!».