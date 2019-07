RIETI - È terminata ieri sera la quarta settimana di programmazione di Estate Italiana. Si sono conclusi tutti i quarti di finali di Futsal classico, Beach Volley e Torneotto, in attesa delle sicuramente agguerrite sfide delle semifinali.



RISULTATI XX GIORNATA

BEACH VOLLEY, QUARTI DI FINALE

FUTSAL CUP, QUARTI DI FINALE

TORNEOTTO, QUARTI DI FINALE

Appuntamento a lunedì, invece, per i quarti di finale di Foot Volley. Quelle di ieri sono state gare intense, equilibrate, senza esclusioni di colpi. Nel Beach Volley passano al turno successivo i ragazzi del Grande Giappone, che trovano il successo a tavolino (2-0) in quanto la squadra de I Cioppi ha dato forfait.Nel Futsal classico, termina a sorpresa il viaggio verso la finale del team Bonobo, battuto dai Ci Vuole Un Senso per 5-2. Sconfitta anche per Dog Chic, eliminata dalla competizione dai Tigers. Nel Torneotto, vittoria di misura di Pizzeria Da Ciocietta (1-0) ai danni di Alba Sant’Elia mentre i ragazzi di Babadook, dopo la cocente eliminazione nel torneo di Futsal, ottengono vendetta e trovano il successo grazie al 4-2 realizzato ai danni del Bar Grillo Verde.La settimana prossima sarà l’ultima di questa seconda edizione di Estate italiana. Tante saranno le sorprese, molte le emozioni che si vivranno nei vari tornei. Lunedì e martedì spazio alle ultime semifinali, mentre tra mercoledì e giovedì si giocheranno le finali (comprese quelle tra 3° e 4° posto), in attesa delle premiazioni che si terranno giovedì dopo la fine delle gare. Saranno serate da non perdere, per concludere col botto questa manifestazione che, sicuramente, non ha deluso le aspettative.Grande Giappone-I Cioppi: 2-0 (a tavolino)Ci Vuole un Senso-Bonobo: 5-2Dog Chic-Tigers: 3-4Pizzeria Da Ciocietta-Alba Sant’Elia: 1-0Babadook-Bar Grillo Verde: 4-2