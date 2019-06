RIETI - Serata interessante la numero tre dell’evento di Estate Italiana, andata in scena ieri sera nel centro sportivo Gudini. Numerose le gare giocate nei tornei, alcune di esse rimaste sul filo dell’equilibrio fino alla fine. Novità di serata l’inizio ufficiale del torneo di Padel, giocato ieri per intero, dalle fasi ad eliminazione diretta fino alla fine: il “torneo rosa”, giocato solo da atlete femminili, si è chiuso con la vittoria delle reatine Arianna Angelucci e Marcella Luzi (in copertina, con maglia nera e gonnellino rosa) che hanno battuto in finale le ternane Priscilla Petagna e Martina Francescangeli.



RISULTATI III GIORNATA

PROGRAMMA GARE, IV GIORNATA

Nel Beach Volley, seconda vittoria nel torneo per Yellow Katy, che ha battuto 2-0 i Maccardotti; stesso punteggio è maturato tra Grande Giappone e Team Siesta, mentre è stata più combattuta la gara tra DMP e Movida Trend, terminata sul punteggio di 2 set a 1. Nel Futsal, parte bene la formazione del Bonobo, che ha battuto di misura (4-3) il team Dog Chic; non smette di vincere Babadook: la formazione bianconera anche ieri ha portato a casa la vittoria, battendo 8-5 i neroverdi di Fontellisola. Nella Futsal Cup over 35, successo di Barsotti ai danni della Muppet. Gare estremamente equilibrate nel Torneotto: Pizzeria Antiche Ricette e Glamour Programma Salute trovano entrambe la vittoria, sebbene di misura (1-0) rispettivamente contro Tigers e Pizzeria Da Ciocetta.Questa sera si giocheranno solo quattro tornei: Beach Volley, i due di Futsal ed il Torneotto. Il Padel, si giocherà solo di mercoledì. Domani, venerdì 21, nel pomeriggio ci saranno i sorteggi del Footvolley, che comincerà ufficialmente da lunedì 24 giugno. Nella serata odierna, spazio anche a due eventi extra-sportivi: come ci fanno sapere gli organizzatori di "Estate Italiana", «nell’intenzione di essere "Estate Italiana-reatina” e pertanto di far partecipare più realtà cittadine alla manifestazione, questa sera si esibiranno, nella zona relax tra il Padel e il campo di calcio a 11, alle ore 20 le ginnaste di "Forza e Libertà Ginnastica Rieti", che si allenano tutto l’anno presso il campo coperto del Gudini; dalle 21, la serata sarà allietata dalla musica del dj C'Mon Nole, dj dell’organizzazione "Appuntamento Trasversale" che, da alcuni anni a Rieti, è nota tra i più giovani per gli eventi disco e trap». Sarà sicuramente una serata da non perdere.Questi i risultati della III giornata e, di seguito, il programma gare della giornata odierna.Grande Giappone-Team Siesta: 2-0DMP-Movida Trend: 2-1Yellow Katy-Maccardotti: 2-0Bonobo-Dog Chic: 4-3Fontellisola-Babadook: 5-8Barsotti-Muppet: 3-1Pizzeria Antiche Ricette-Tigers: 1-0Glamour Programma Salute-Pizzeria Da Ciocetta: 1-0Vittoria della coppia reatina formata da Arianna Angelucci e Marcella Luzi, che ha battuto in finale 6-4/6-1 la coppia ternana formata da Priscilla Petagna e Martina Francescangeli.Ore 21.20 Bodyguards-DMPOre 22.00 Ancora Camilla-Forse Ce La CaviamoOre 21.30 Tigers-PonticellariOre 20.15 Igea Futsal-Domino Old GangOre 20.30 Star Game-Pizzeria Antiche RicetteOre 22.00 Bar Grillo Verde-Pit Stop MultiserviceOre 20.00, esibizioni “Forza e Libertà Ginnastica Rieti”A seguire, Dj Set C’Mon Nole