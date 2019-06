RIETI - Serata interessante e divertente quella andata in scena ieri, nella nona giornata di Estate Italiana. Oltre alle sfide dei tornei proposti dall’organizzazione, a riscaldare il clima del “Gudini” ci hanno pensato gli Skaperol, che si sono esibiti in un concerto live molto seguito dal pubblico presente. Andiamo ora ad analizzare i risultati delle gare. Nel Futsal, vittoria netta per Babadook, che ha battuto per 4 reti a 2 la formazione dei Ri Demoni. La gara di Futsal over 35, Asd Dado Fiore-Asd Monte S.Giovanni, è stata rinviata al 4 luglio. Nel Torneotto, larghe e pesanti vittorie per i Tigers e Pizzeria La Ciocietta, che hanno battuto rispettivamente 5-1 e 7-1 i Panificio Mariani e Apollons.



RISULTATI IX GIORNATA

PROGRAMMA GARE X GIORNATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei tornei con la sabbia, tante le emozioni ed il divertimento: nel Beach Volley continua la marcia a suon di vittorie per Yellow Katy e Grande Giappone, che hanno battuto rispettivamente Team Siesta e Quelli del Mattonato con il punteggio di 2 set a 0. Stesso finale è arrivato nella gara tra Movida Trend e Bodyguards. Nel Foot Volley, non deludono Bingo e Flop, che trovano il successo su John Silver per 2-0. Stesso punteggio accaduto tra Menabrea e Paparuni, mentre gli Scarsenal vincono di misura (2-1) ai danni dei Tigre.Nella serata odierna, altre sfide infiammeranno il centro sportivo Gudini. Spazio anche al ballo di gruppo: alle ore 20.30 esibizione di Zumba con Umberto Timperi, della palestra Planet.Yellow Katy-Team Siesta: 2-0Movida Trend-Bodyguards: 2-0Grande Giappone-Quelli del Mattonato: 2-0Menabrea-Paparuni: 2-0Bingo e Flop-John Silver: 2-0Tigre-Scarsenal: 1-2Babadook-Ri Demoni: 4-2Panificio Mariani-Tigers: 1-5Apollons-Pizzeria Da Ciocietta: 1-7Ore 21.20 Maccardotti-Grande GiapponeOre 22.00 Team Siesta-Quelli del MattonatoOre 22.30 De Angelis-FootjoobOre 23.00 Tigre-BonoboOre 20.15 De Santis Uffici Futsal-PonticellariOre 21.30 Tigers-New TeamOre 20.30 Alba Sant’Elia-Star GameOre 22 Sieta-Glamour Programma SaluteDalle ore 20.30, nella zona relax del centro sportivo, appuntamento con i balli di Zumba. Ospite Umberto Timperi della palestra Planet.