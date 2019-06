RIETI - Estate Italiana non si ferma mai. Anche nella serata di ieri, molte gare giocate nei sei tornei offerti dall’organizzazione e buon apporto di pubblico, come del resto accade fin dalla prima giornata della manifestazione. Andiamo ad analizzare i risultati ottenuti nelle varie competizioni.



RISULTATI VIII GIORNATA

PROGRAMMA GARE IX GIORNATA

Nel Beach Volley, vittoria senza troppa difficoltà per i Forse Ce La Caviamo, che hanno battuto 2-0 i ragazzi del Hendrick’s Team; più sofferte le altre gare, nelle quali sono arrivate (entrambe per 2 set a 1) le vittorie de I Cioppi e del Team Siesta rispettivamente contro Ancora Camilla e i Maccardotti. Nel Foot Volley, l’Atletico Madrink ha superato i ragazzi di Bonobo per 2-1; stesso risultato è maturato nelle sfide Amici di Bevute-Elio e Paparuni-Maccardotti. Nei campi di Futsal e Torneotto, prima dell’inizio delle gare e del saluto delle formazioni, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria della prematura scomparsa di Sofia, la bambina coinvolta nel tragico incidente sull’autostrada A14, avvenuto lunedì pomeriggio. Nel Futsal, netta vittoria per i Tigers, che hanno battuto con un largo punteggio (8-3) i ragazzi del De Santis Uffici Futsal, mentre la gara di Futsal over 35 è terminata con la vittoria di misura di Igea Futsal ai danni dei Barsotti. Nel Torneotto, vittorie per Pizzeria Antiche Ricette e Bar Grillo Verde, arrivate rispettivamente contro Alba Sant’Elia e Sieta.Nella serata di ieri si è anche giocato e concluso il torneo di Padel, per la categoria doppio misto. Il torneo è stato vinto dalla città di Terni, che ha portato in finale due coppie ternane: a vincere la competizione sono stati Fabrizio Fabrotta e Priscilla Petagna, che hanno battuto in finale Andrea Pozzetti e Francesca Belli. Con il Padel, appuntamento a mercoledì prossimo con la categoria maschile. Infine, la serata degli ospiti del “Gudini” è stata riscaldata dalla musica: è ritornato nella zona relax dell’impianto Pietro Passarani (alias C’Mon Nole) che con il suo dj set per conto dell’organizzazione “Appuntamento Trasversale”, ha allietato tutti i presenti.Nella serata odierna, tante gare da vedere e spazio anche ad un evento tanto atteso: come nella scorsa edizione, Estate Italiana è felice di poter ospitare il concerto live degli Skaperol, che si esibiranno a partire dalle ore 22 circa. Sarà un’altra serata da non perdere. Di seguito, i risultati della scorsa giornata ed il programma gare di quella odierna.Team Siesta-Maccardotti: 2-1I Cioppi-Ancora Camilla: 2-1Hendrick’s Team-Forse Ce La Caviamo: 0-2Maccardotti-Paparuni: 1-2Amici Di Bevute-Elio: 2-1Atletico Madrink-Bonobo: 2-1Tigers-De Santis Uffici Futsal: 8-3Igea Futsal-Barsotti: 3-2Alba Sant’Elia-Pizzeria Antiche Ricette: 0-1Bar Grillo Verde-Sieta: 7-3Ore 20.40 Yellow Katy-Team SiestaOre 21.20 Movida Trend-BodyguardsOre 22.00 Grande Giappone-Quelli del MattonatoOre 22.30 Menabrea-PaparuniOre 22.50 Bingo e Flop-John SilverOre 23.10 Tigre-ScarsenalOre 20.15 Babadook-Ri DemoniOre 21.30 Asd Dado Fiore-Asd Monte S.GiovanniOre 20.30 Panificio Mariani-TigersOre 22.00 Apollons-Pizzeria Da CiociettaEVENTODalle ore 22, concerto live degli Skaperol