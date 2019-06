RIETI - Continuano senza sosta le gare dei tornei di Estate Italiana. Anche nella serata di ieri, grande affluenza all’impianto sportivo del “Gudini”, nel quale si sono giocate molte gare equilibrate e che hanno dato spettacolo. Nel Beach Volley, vittorie secche per Giordi’s Team ed Hendrick’s Team, che hanno battuto 2-0 rispettivamente DMP ed I Cioppi. Nel Foot Volley, successo per Footjoob, John Silver ed A S Orga, che hanno battuto per 2 set a 0 rispettivamente le compagini di Menabrea, Amici di Bevute e Scarsenal. Combattute e ricche di colpi di scena le gare di Futsal: nel classico, vittoria per la corazzata Recam Impianti e per i mai domi ragazzi di Babadook mentre, nell’over 35, termina con un pirotecnico 8-7 la sfida tra Cammino di Francesco e Principato del Borgo. Infine, nel Torneotto, continua a vincere Glamour Programma Salute, che ha battuto i ragazzi del Pit Stop Multiservice con un pesante 6-2.



RISULTATI VII GIORNATA

Nella serata odierna, la settima della programmazione di Estate Italiana, spazio a tutti i tornei. Ai soliti Futsal, Torneotto, Beach e Foot Volley si aggiungerà anche il Padel, che prevederà il doppio misto. Quest’ultimo torneo è lieto, anche in questa settimana, di ospitare un buon numero di squadre ternane: sulle 20 coppie iscritte, ben 5 sono di Terni. Il torneo, come ci fanno sapere gli organizzatori, comincerà circa alle ore 18.30 e prevederà una gara iniziale, nel quale verranno ovviamente sconfitte 10 coppie su 20; di queste 10, 6 ne verranno ripescate (a sorteggio) per favorire poi la creazione del calendario. La competizione terminerà in tarda serata, nel quale si scoprirà la squadra vincente. Oltre allo sport, stasera spazio anche alla musica. Ritornerà, nella zona relax del “Gudini”, il dj set di Pietro Passarani (alias C’Mon Nole) che, per conto di Appuntamento Trasversale, allieterà tutti gli ospiti del centro sportivo con numerose tracce musicali.Di seguito, i risultati della settima giornata e, inoltre, il programma gare della serata odierna.Giordi’s Team-DMP: 2-0Hendrick’s Team-I Cioppi: 2-0Menabrea-Footjoob: 0-2John Silver-Amici di Bevute: 2-0A S Orga-Scarsenal: 2-0Dog Chic-Recam Impianti: 5-7Promesse Non Mantenute-Babadook: 3-4Principato Del Borgo-Cammino Di Francesco: 7-8Pit Stop Multiservice-Glamour Programma Salute: 2-6

PROGRAMMA GARE VIII GIORNATA

BEACH VOLLEY

Ore 21.20 Team Siesta-Maccardotti

Ore 22.00 I Cioppi-Ancora Camilla

Ore 22.40 Hendrick’s Team-Forse Ce La Caviamo



FOOT VOLLEY

Ore 20.40 Maccardotti-Paparuni

Ore 23.00 Amici Di Bevute-Elio

Ore 23.20 Atletico Madrink-Bonobo



FUTSAL CUP

Ore 20.15 Tigers-De Santis Uffici Futsal



FUTSAL CUP OVER 35

Ore 21.30 Igea Futsal-Barsotti



PADEL

Dalle ore 18.30, torneo doppio misto. Inizialmente 20 coppie: delle 10 perdenti del primo turno, ne verranno ripescate a sorteggio 6 coppie, per poi procedere nella stesura del calendario. Il torneo si chiuderà in tarda serata con la finale, che decreterà la coppia vincitrice.



EVENTO

Dalle ore 21, dj set C’Mon Nole nella zona relax del “Gudini”.

Ultimo aggiornamento: 13:05

