RIETI - Non ha deluso le aspettative anche il sesto appuntamento di Estate Italiana, che anche nella giornata di ieri ha visto una notevole e sentita partecipazione di pubblico. E’ cominciato ufficialmente il torneo di Foot Volley, che ha riunito vicino alla sabbia numerosi sportivi e non, curiosi di assistere alle esibizioni; sono arrivate le prime vittorie e le prime sconfitte: Menabrea e A S Orga hanno vinto facilmente per 2-0 ai danni di De Angelis e Tigre, mentre Bingo e Flop ha vinto (2-1) una gara equilibrata contro i Dacci un Taglio.



RISULTATI VI GIORNATA

PROGRAMMA GARE VII GIORNATA

Restando ancorati con i piedi sulla sabbia, analizziamo i risultati di Beach Volley: prima vittoria nel torneo per i Maccardotti, che hanno battuto per 2 set a 0 Quelli del Mattonato, mentre bellissimo e senza esclusione di colpi il match che ha visto confrontarsi le due capolista del girone A, Yellow Katy e Grande Giappone, match vinto poi 2-1 dalla formazione dal nome nipponico. A sorpresa, si è giocato un match del Torneotto (che era in programma, invece, questa sera): i Babadook ha sconfitto nettamente i Tigers, con il punteggio finale di 6-1. Fuochi d’artificio nel Futsal over 35: Muppet-Domino Old Gang è terminata, infatti, con il punteggio di 8-8. Nel classico Futsal Cup, larga vittoria per Riot ai danni di Smartlight, mentre la sfida tra Ponticellari e New Team è terminata sul 5-5.Nella serata odierna, spazio ad altre numerose gare di cinque dei sei tornei previsti dalla manifestazione. Il sesto torneo, Padel, si giocherà nella giornata di domani. Di seguito, i risultati delle gare di ieri e, infine, il programma gare della giornata odierna.Maccardotti-Quelli del Mattonato: 2-0Yellow Katy-Grande Giappone: 1-2Menabrea-De Angelis: 2-0Dacci un Taglio-Bingo e Flop: 1-2Tigre-A S Orga: 0-2Riot-Smartlight: 7-3Ponticellari-New Team: 5-5Muppet-Domino Old Gang: 8-8Babadook-Tigers: 6-1Ore 21.20 Giordi’s Team-DMPOre 22.00 Hendrick’s Team-I CioppiOre 20.40 Menabrea-FootjoobOre 22.40 John Silver-Amici di BevuteOre 23.00 A S Orga-ScarsenalOre 21.30 Dog Chic-Recam ImpiantiOre 22.45 Promesse Non Mantenute-BabadookPrincipato Del Borgo-Cammino Di FrancescoOre 20.30 Pit Stop Multiservice-Glamour Programma Salute