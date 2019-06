RIETI - Serata interessante quella andata in scena ieri, nella quarta giornata di Estate Italiana. Oltre ai consueti tornei sportivi, gli ospiti del “Gudini” sono stati allietati da due eventi extra: prima le affascinanti esibizioni delle atlete di “Forza e Libertà Ginnastica Rieti” che hanno ammaliato con i loro movimenti il pubblico nella zona relax dell’impianto e, successivamente, il clima della serata è stato riscaldato dalla musica del dj Pietro Passarani, alias C’Mon Nole, che ha mixato le tracce più celebri tra i giovani, per conto dell’organizzazione "Appuntamento Trasversale".



RISULTATI IV GIORNATA

Tornando alla tematica sportiva, nella serata di ieri numerose sono state le partite equilibrate, che hanno dato vita a match interessanti e dai risultati non scontati. Nel Beach Volley, prima vittoria nel torneo per Bodyguards, che hanno battuto 2-1 i DMP mentre continua la striscia positiva per i Forse Ce La Caviamo, che tornano a casa con la seconda vittoria consecutiva, questa volta arrivata ai danni di Ancora Camilla. Nel Futsal, strabiliante vittoria per i Tigers, che hanno piegato 10-2 i Ponticellari. Partita frizzante e conclusa con ben 15 reti è stata la gara di Futsal over 35 tra Igea Futsal e i Domino Old Gang, terminata 8-7 per i padroni di casa. Nel Torneotto, infine, seconda vittoria consecutiva per Pizzeria Antiche Ricette, che schianta gli Star Game con un pesante 4-0, mentre Bar Grillo Verde esce sconfitto di misura (0-1) dal match contro Pit Stop Multiservice, che trova invece la seconda vittoria consecutiva nella competizione.Questa sera, si fermerà il Torneotto (che riprenderà da martedì), mentre si giocheranno come di consueto le gare di Futsal e Beach Volley. Nel pomeriggio, come ci fanno sapere gli organizzatori, ci saranno i sorteggi per il Footvolley, vera novità di questa seconda edizione di Estate Italiana. Il torneo, reso celebre negli ultimi anni dal famoso bomber Christian “Bobo” Vieri, comincerà a partire da lunedì 24.Questi i risultati della giornata di ieri e, di seguito, il programma gare della giornata odierna.

BEACH VOLLEY

Bodyguards-DMP: 2-1

Ancora Camilla-Forse Ce La Caviamo: 0-2



FUTSAL CUP

Tigers-Ponticellari: 10-2



FUTSAL CUP OVER 35

Igea Futsal-Domino Old Gang: 8-7



TORNEOTTO

Star Game-Pizzeria Antiche Ricette: 0-4

Bar Grillo Verde-Pit Stop Multiservice: 0-1



PROGRAMMA GARE, V GIORNATA

BEACH VOLLEY

Ore 22.40 Yellow Katy-Grande Giappone



FUTSAL CUP

Ore 20.15 Domino Futsal Gang-Ci Vuole Un Senso

Ore 22.45 Bonobo-Recam Impianti



FUTSAL CUP OVER 35

Ore Asd Monte S.Giovanni-Principato Del Borgo

