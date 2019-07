RIETI - Cresce l'attesa per l’ultima giornata di programmazione di Estate Italiana. Ieri sera è andata in scena la penultima giornata della manifestazione, che ha posto le basi per la serata conclusiva di stasera.



RISULTATI XXIII GIORNATA

BEACH VOLLEY, SEMIFINALI

FOOT VOLLEY, SEMIFINALI

FUTSAL OVER 35, FINALI

PROGRAMMA GARE XXIV

BEACH VOLLEY, SEMIFINALE E FINALI

FOOT VOLLEY, FINALI

FUTSAL CUP, FINALI

TORNEOTTO, FINALE

PREMIAZIONI

Ieri, intanto, si è concluso il secondo torneo (dopo quello di Padel): a vincere il Futsal Over 35 è stata la formazione di Domino Old Gang, che ha battuto in una finale rovente, combattuta e a tratti fin troppo accesa, la formazione dei Barsotti. Intensa anche la finale per 3°-4° posto che ha visto sfidarsi Igea Futsal e Muppet: la gara si è protratta fino ai calci di rigori, la cui lotteria è stata vinta da Igea Futsal.Nei tornei “con la sabbia”, spazio alle semifinali. Nel Beach Volley si è giocata solo una delle due semifinali (la seconda verrà giocata stasera stessa), che ha visto i Forse Ce La Caviamo strappare il pass per la finale grazie alla vittoria per 2 set a 1 su Hendrick’s Team, al termine di una gara agguerrita e spettacolare. Nel Foot Volley si sono invece giocate entrambe le semifinali: passano in finale Paparuni e Menabrea che, rispettivamente con il punteggio di 2-0 e 2-1, hanno eliminato Atletico Madrink e Bingo e Flop.Grande attesa per la serata di oggi, la conclusiva della manifestazione. Programma gare intenso e fitto d’appuntamenti, in quanto non si giocheranno solo le classiche finali per i primi due posti ma anche per il 3°-4° posto. Appuntamento alle ore 20.30, per l’ultima semifinale di Beach Volley per poi avere una concatenazione di sfide che accompagneranno gli ospiti del centro sportivo “Gudini” fino alle premiazioni (individuali e di squadra) che si terranno nella zona relax a partire dalle ore 23.45; a condurre le assegnazioni dei premi ci sarà Lorenzo Cecchetelli che intratterrà il pubblico anche con il suo dj set. Sarà una serata magica, da non perdere, per accompagnare fino in fondo questa manifestazione che nel corso di questo mese ha ottenuto grande partecipazione di pubblico, di tutte le età.Hendrick’s Team-Forse Ce La Caviamo: 1-2Menabrea-Bingo e Flop: 2-1Paparuni-Atletico Madrink: 2-0(Finale 3°-4° posto) Igea Futsal-Muppet: 6-6 (8-6 d.c.r.)(Finale) Domino Old Gang-Barsotti: 4-2(Semifinale) Ore 20.30 Grande Giappone-Yellow Katy(Finale 3°-4° posto) Ore 22.00 Hendrick’s Team- Grande Giappone/Yellow Katy(Finale) Ore 23.00 Forse Ce La Caviamo- Grande Giappone/Yellow Katy(Finale 3°-4° posto) Ore 21.00 Bingo e Flop-Atletico Madrink(Finale) Ore 21.30 Menabrea-Paparuni(Finale 3°-4° posto) Ore 21.00 Ci Vuole Un Senso-De Santis Uffici(Finale) Ore 22 Riot-Tigers(Finale) Ore 23.00 Glamour Programma Salute-Pizzeria Da CiociettaA partire dalle ore 23.45, nella zona relax del “Gudini” andranno in scena le premiazioni dei vari tornei giocati, accompagnati dal dj set di Lorenzo Cecchetelli (alias Lory C).