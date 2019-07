RIETI - Una serata intensa e coinvolgente quella di ieri, la numero 19 della seconda edizione di Estate italiana. Si sono giocati i quarti di finale dei tornei proposti dall’organizzazione e, come sempre, le gare in questione hanno regalato forti emozioni al pubblico presente al “Gudini”.



RISULTATI XIX GIORNATA

BEACH VOLLEY, QUARTI DI FINALE

FOOT VOLLEY, QUARTI DI FINALE

FUTSAL CUP, QUARTI DI FINALE

FUTSAL OVER 35, QUARTI DI FINALE

TORNEOTTO, QUARTI DI FINALE

PROGRAMMA GARE XX GIORNATA

Analizziamo i risultati. Nel Beach Volley, avanzano al turno delle semifinali Hendrick’s Team e Yellow Katy, che hanno battuto (con il medesimo punteggio di 2-0) rispettivamente Movida Trend e Team Siesta, che lasciano perciò il torneo anzitempo. Divertenti e tirate le gare del Foot Volley: eliminati dalla competizione Scarsenal ed Atletico Madrink, usciti sconfitti dalle sfide rispettivamente con Paparuni ed A S Orga. Emozioni forti e risultati a sorpresa nel Futsal: terminano il loro percorso, a sorpresa, i ragazzi di Babadook, che sbattono contro il muro De Santis Ufficio; avanza nel torneo Riot, che trova il successo ai danni di Recam Impianti. Infine, nel Torneotto, vittoria per Pizzeria Antiche Ricette, che ha trovato il successo grazie al 4-1 al Pit Stop Multiservice, mentre nella seconda gara dei quarti si conferma una potenza Glamour Programma Salute, che ha eliminato i Tigers. Quest’ultima gara, dura ma corretta in campo, si è rivelata intensa e dal clima rovente in tribuna: nulla di grave, solo qualche scaramuccia prontamente sedata, a testimonianza della efficienza e prontezza degli organizzatori; gli animi si sono calmati quasi subito, soprattutto vista l’importanza della gara che si stava giocando. Grande partecipazione anche per il concerto live della cover band “8cento8anta3” che, con i testi degli 883, hanno fatto cantare e divertire gli ospiti dell’impianto sportivo.Nella serata odierna, l’ultima della quarta settimana di programmazione, si chiuderanno molti quarti di finale, per dare il via già nella prossima settimana alle semifinali. Ufficialmente concluso il Padel, quest’oggi riposerà Foot Volley e Futsal Over 35, mentre si completerà il calendario degli altri tornei. Una sola la gara in programma di Beach Volley, ultime due di Futsal classico e Torneotto. Di seguito, i risultati della serata di ieri ed il programma gare della giornata odierna.Hendrick’s Team-Movida Trend: 2-0Yellow Katy-Team Siesta: 2-0A S Orga-Atletico Madrink: 2-1Paparuni-Scarsenal: 2-0Riot-Recam Impianti: 4-2De Santis Ufficio-Babadook: 5-4Muppet-Cammino di Francesco: 4-0Pizzeria Antiche Ricette-Pit Stop Multiservice: 4-1Glamour Programma Salute-Tigers: 4-1Ore 22.00 Grande Giappone-I CioppiOre 21.00 Ci Vuole un Senso-BonoboOre 22.00 Dog Chic-TigersOre 20.30 Pizzeria Da Ciocietta-Alba Sant’EliaOre 22.00 Babadook-Bar Grillo Verde