RIETI - Continuano senza sosta le gare dei tornei di Estate Italiana. Ieri sera si sono giocate le sfide per la 17esima giornata, che ha visto match interessanti e molto combattuti.



RISULTATI XVII GIORNATA

BEACH VOLLEY

FOOT VOLLEY, QUARTI DI FINALE

FUTSAL, OTTAVI DI FINALE

TORNEOTTO

PROGRAMMA GARE, XVIII GIORNATA

BEACH VOLLEY, QUARTI DI FINALE

FUTSAL OVER 35, QUARTI DI FINALE

PADEL

Nel Beach Volley, successo per Hendrick’s Team e Yellow Katy, che avanzano nella competizione grazie alle vittorie, entrambe per 2 set a 0, rispettivamente contro DMP e I Cioppi. Nel Foot Volley, oltre al rinvio della gara Elio-Bingo e Flop, si è giocata la sfida tra Menabrea e Dacci un Taglio, terminata con il punteggio di 2-0. Negli ottavi di finale del Futsal classico, numerosi i colpi di scena e i gol che hanno strappato molti applausi dal pubblico: vittoria larga per Dog Chic, che ha piegato 11-5 Ri Demoni, mentre sono state eliminate dalla competizione Smartlight e Promesse Non Mantenute, sconfitte rispettivamente da Tigers e Ci Vuole un Senso.Fuochi d’artificio nel Torneotto. Avanza nel torneo Pizzeria Da Ciocietta, che ha sconfitto Pit Stop Multiservice con un pesante 11-2, mentre esce dalla competizione Star Game, surclassata dai ragazzi di Babadook con un largo 10-2. Non si è giocata la sfida tra Sieta ed Apollons, in quanto quest’ultima squadra non si è presentata al campo. Sconcertato e dispiaciuto per quanto accaduto l’organizzatore del Torneotto, Cristian Scossa: «Mai successo in otto anni di organizzazione di eventi sportivi che una squadra non si presenti senza neanche avvisare gli organizzatori. Sono senza parole ed estremamente dispiaciuto. A nome di Estate italiana e Torneotto Centro Italia porgiamo le più sentite scuse alla squadra ed alla federazione arbitrale che erano regolarmente in campo, come da calendario già stabilito da tempo».Questa sera, intanto, si giocheranno le gare della 18esima giornata. Si fermeranno Torneotto (che riprenderà da giovedì con i quarti di finale), Foot Volley e Futsal classico. Nella serata odierna, spazio ai quarti di finale di Futsal Over 35, alla prima gara dei quarti di finale di Beach Volley ed all’attesissimo torneo di Padel, ultimo in programma nel mese di tornei targati Estate italiana. Quest’oggi sarà la volta del doppio “giallo” maschile: 46 i giocatori iscritti, con partecipazione anche di ragazzi da Terni e L’Aquila. L’iscrizione è singola ed ogni compagno di squadra sarà sorteggiato partita dopo partita, fino alla finale, che determinerà la coppia vincitrice della competizione. Sarà una serata lunga, da seguire però fino alla fine.DMP-Hendrick’s Team: 0-2Yellow Katy-I Cioppi: 2-0Elio-Bingo e Flop (rinviata)Menabrea-Dacci un Taglio: 2-0Ri Demoni-Dog Chic: 5-11Tigers-Smartlight: 5-3Ci Vuole un Senso-Promesse Non Mantenute: 5-1Pit Stop Multiservice-Pizzeria Da Ciocietta: 2-11Babadook-Star Game: 10-2Apollons-Sieta: vittoria squadra ospite (6-0 a tavolino) per forfait squadra di casaOre 22.30 Giordi’s Team-Forse Ce La CaviamoOre 20.15 Domino Old Gang-Asd Dado FioreOre 21.30 Igea Futsal-Principato del BorgoOre 22.45 Asd Monte S.Giovanni-BarsottiA partire dalle ore 18.30 si giocheranno le gare per la categoria doppio “giallo” maschile. Tutte le gare si giocheranno questa sera, fino alla finale in cui si arriverà alla premiazione della coppia vincitrice della competizione.