RIETI - Continuano le gare dell’evento di Estate Italiana. Ieri, per la sedicesima giornata, molto sono state le sfide intense ed equilibrate, che hanno infiammato il centro sportivo “Gudini”.



RISULTATI XVI GIORNATA



BEACH VOLLEY

FUTSAL, OTTAVI D I FINALE

TORNEOTTO

PROGRAMMA GARE, XVII GIORNATA

Nel Beach Volley, serata agrodolce per Giordi’s Team, che prima trovano la vittoria (2-1) ai danni de I Cioppi e poi si arrendono, sempre con lo stesso punteggio, a Yellow Katy. Gare delicate ed equilibrate anche quelle del Torneotto, tutte vinte di misura: vittoria per 1-0 dell’Alba Sant’Elia ai danni dei Tigers, successo per 2 reti a 1 per Pizzeria Antiche Ricette contro Panificio Mariani, mentre è terminata 3-2 la gara tra Glamour Programma Salute e Bar Grillo Verde. Negli ottavi di finale del Futsal classico, vittorie per Babadook e Riot, che hanno eliminato rispettivamente Quick Friends Bar e Fontellisola, mentre passa ai quarti di finale Recam Impianti, che ha vinto a tavolino 3-0 la sfida contro New Team, in quanto quest’ultima non si è presentata.Stasera si giocheranno le gare della 17esima giornata. Ritorneranno le sfide di Foot Volley, con le formazioni classificate ai quarti di finale. A partire da giovedì, si giocheranno i quarti di finale anche del Torneotto, mentre domani cominceranno i quarti di finale di Beach Volley. Saranno serate da non perdere.Giordi’s Team-I Cioppi: 2-1Yellow Katy-Giordi’s Team: 2-1Riot-Fontellisola: 8-4Babadook-Quick Friends Bar: 8-2Recam Impianti-New Team: vittoria Recam (3-0 a tavolino) in quanto la New Team non si è presentata al match.Alba Sant’Elia-Tigers: 1-0Panificio Mariani-Pizzeria Antiche Ricette: 1-2Bar Grillo Verde-Glamour Programma Salute: 2-3

BEACH VOLLEY

Ore 21.20 DMP-Hendrick’s Team

Ore 22.00 Yellow Katy-I Cioppi



FOOT VOLLEY, QUARTI DI FINALE

Ore 21.00 Elio-Bingo e Flop

Ore 22.30 Menabrea-Dacci un Taglio



FUTSAL, OTTAVI DI FINALE

Ore 20.30 Ri Demoni-Dog Chic

Ore 21.30 Tigers-Smartlight

Ore 22.30 CVS-Promesse Non Mantenute



TORNEOTTO

Ore 20.00 Pit Stop Multiservice-Pizzeria Da Ciocietta

Ore 21.15 Babadook-Star Game

Ore 22.30 Apollons-Sieta

