RIETI - Si è conclusa ieri la terza settimana di programmazione di Estate italiana. Serata col botto, sia sotto il profilo dei tornei che per l’apporto di pubblico: oltre alle varie competizioni giocate, zona relax del "Gudini" presa d’assalto da molti reatini per l’esibizione di “Luca e Germano”, che hanno fatto divertire tutti i presenti con le loro esilaranti parodie.



RISULTATI XV GIORNATA

FOOT VOLLEY

FUTSAL CUP, OTTAVI DI FINALE

TORNEOTTO

Per quanto concerne i vari sport, ieri si sono giocate solo le gare di Foot Volley, Torneotto e due degli ottavi di finale di Futsal classico. Hanno riposato, infatti, il Padel ed il Beach Volley, che daranno appuntamento alla prossima settimana. Analizziamo i risultati. Nel Foot Volley, vittoria per 2 set a 0 per Atletico Madrink ai danni dell’A S Orga. Nel Torneotto, vittoria di misura per i ragazzi dell’Alba Sant’Elia, che hanno battuto 3-2 Panificio Mariani mentre si conferma una delle forze della competizione il team Glamour Programma Salute, che ha schiantato gli Apollons con il largo punteggio di 13-3. Infine, nei due ottavi di finale di Futsal, successo per De Santis Uffici Futsal e Bonobo, che hanno battuto rispettivamente Domino Futsal Gang e Ponticellari.La programmazione di Estate Italiana si ferma per il weekend. Dalla settimana prossima si inizierà a fare sul serio: si giocheranno, difatti, le fasi finali dei vari tornei. Come sempre, spazio anche alle attività extra-sportive, che allieteranno il pubblico che accorrerà al centro sportivo. Ci sarà da divertirsi. Di seguito, i risultati della XV giornata.Atletico Madrink-A S Orga: 2-0De Santis Uffici Futsal-Domino Futsal Gang: 3-2Bonobo-Ponticellari: 9-4Apollons-Glamour Programma Salute: 3-13Panificio Mariani-Alba Sant’Elia: 2-3