RIETI - In un “Gudini” stracolmo di sportivi e curiosi, ieri sera è andata in scena la tredicesima giornata della programmazione di Estate Italiana. Molte le gare giocate, che hanno sicuramente fatto divertire il numeroso pubblico presente nel centro sportivo.



RISULTATI XIII GIORNATA



BEACH VOLLEY

FOOT VOLLEY

FUTSAL CUP

FUTSAL CUP OVER 35

PADEL

Clima caldo e appassionato soprattutto dentro e fuori i tre campi di Padel, per il torneo doppio maschile: dalle ore 18.30 le 40 coppie iscritte, a turno, si sono sfidate per la scalata alla finale, che si giocherà invece questa sera. Il torneo, come ci dicono gli organizzatori, si è concluso ieri con le gare dei sedicesimi di finale. Questa sera si ripartirà dagli ottavi, fino alla finale, che decreterà la coppia vincitrice della competizione.Nel Beach Volley, serata da incorniciare per i Forse Ce La Caviamo, che trovano due vittorie su due gare giocate: prima 2-0 secco al Team Siesta e poi il 2-0 ai Movida Trend. Nel Foot Volley, vittorie sofferte per John Silver e Bonobo che trovano il successo con il medesimo punteggio (2-1) rispettivamente ai danni di Elio e A S Orga mentre serata agrodolce per il team De Angelis, che prima vince 2-0 contro i Maccardotti e poi si piega 2-0 ai Paparuni. Nel Futsal classico, vittoria decisa per Ri Demoni, che trova il successo grazie al punteggio di 8-4 ai danni di Fontellisola, mentre Bonobo non fatica e vince 3-0 a tavolino in quanto la squadra avversaria, Quik Friends Bar, ha dato forfait. Nel Futsal over 35, invece, partita emozionante quella tra Domino Old Gang e Barsotti, vinta dalla formazione di casa con il punteggio di 8-6. Infine, nel Torneotto, vittoria per 3 reti a 0 per Pit Stop Multiservice ai danni degli Apollons, mentre larghissimo e pesante successo dei Tigers, che hanno strapazzato i ragazzi del team Star Game: il match si è concluso con il punteggio di 12-1.Questa sera in programma la XIV giornata. Continueranno le varie gare dei tornei e, come detto, si arriverà a concludere il torneo di Padel per la categoria doppio maschile. Spazio anche alla musica: ritornerà, nella zona relax del “Gudini”, Pietro Passarani (aka C’Mon Nole) che, per conto di Appuntamento Trasversale, allieterà gli ospiti dell’impianto sportivo con la sua musica. Come ogni sera, il divertimento sarà assicurato.Forse Ce La Caviamo-Team Siesta: 2-0Forse Ce La Caviamo-Movida Trend: 2-0Maccardotti-De Angelis: 0-2Bonobo- A S Orga: 2-1De Angelis-Paparuni: 0-2Elio-John Silver: 1-2Ri Demoni-Fontellisola: 8-4Bonobo-Quik Friends Bar: 3-0 (vittoria a tavolino per forfait squadra ospite)Domino Old Gang-Barsotti: 8-6A partire dalle ore 18.30 circa, si sono giocate le prime gare del torneo doppio maschile. A fine serata, si è stilato il calendario delle fasi finali.

TORNEOTTO

Apollons-Pit Stop Multiservice: 0-3

Star Game-Tigers: 1-12



PROGRAMMA GARE XIV GIORNATA



BEACH VOLLEY

Ore 21.30 Grande Giappone-DMP



FOOT VOLLEY

Ore 20.40 Dacci un Taglio-Elio

Ore 22.40 Foot Joob-Maccardotti

Ore 23.00 A S Orga-Atletico Madrink



FUTSAL CUP

Ore 20.15 Promesse Non Mantenute-Fontellisola



FUTSAL CUP OVER 35

Ore 21.30 Asd Dado Fiore-Asd Monte S.Giovanni



PADEL

A partire dalle ore 19.30 si giocheranno le gare della fase finale del doppio maschile. Si riparte dagli ottavi di finale. A fine serata si giocherà la finale, che decreterà la coppia vincente del torneo.

TORNEOTTO

Ore 20.30 Sieta-Pizzeria Da Ciocietta

Ore 22.00 Babadok-Pizzeria Antiche Ricette



EVENTO

A partire dalle ore 21, dj set di Pietro Passarani (alias C’Mon Nole) per conto di Appuntamento Trasversale. Il tutto avverrà nella zona relax del “Gudini”.

Ultimo aggiornamento: 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA