RIETI - Serata piacevole la numero XI di Estate Italiana. Molte le gare giocate nel Foot Volley che, come sempre, hanno emozionato il pubblico presente al centro sportivo “Gudini”.



Solo tre quelle disputate nel Futsal mentre si è fermato il Torneotto e le gare del Beach Volley sono state rimandate. Nel Foot Volley, serata da incorniciare per i Dacci un Taglio, che hanno vinto prima la sfida contro John Silver (2-1) e poi hanno battuto per 2 set a 0 gli Amici di Bevute. Vittoria anche per Menabrea e Paparuni, che hanno battuto rispettivamente Maccardotti e Foot Joob mentre la gara tra Atletico Madrink e Tigre si è conclusa sul 2-1. Nel Futsal, per la categoria over 35, continua a vincere Cammino di Francesco, che ha battuto l’asd Monte S.Giovanni mentre l’Igea Futsal ha superato di misura (4-3) i Muppet; nel Futsal classico, sconfitta per Riot, che si è piegato 5-7 al Domino Futsal Gang.

Serata con ospiti a sorpresa: ieri sera, infatti, sono scesi letteralmente in campo i fratelli Dionisi, Federico e Matteo (nella foto di Alex Colaianni), che hanno giocato una gara amichevole di Foot Volley insieme ad alcuni componenti di due squadre iscritte al torneo.

Si prospetta una serata intensa e ricca di emozioni quella odierna, la numero XII, che vede molte gare in programma. Si giocheranno ben cinque tornei, con sfide equilibrate che sicuramente faranno divertire gli ospiti del centro sportivo. Di seguito, i risultati delle sfide andate in scena ieri e, infine, il programma gare della giornata odierna.



RISULTATI XI GIORNATA



FOOT VOLLEY

Foot Joob-Paparuni: 0-2

Menabrea-Maccardotti: 2-0

Dacci un Taglio-John Silver: 2-1

Atletico Madrink-Tigre: 2-1

Dacci un Taglio-Amici di Bevute: 2-0



FUTSAL CUP

Riot-Domino Futsal Gang: 5-7



FUTSAL CUP OVER 35

Cammino di Francesco-Asd Monte S.Giovanni: 5-3

Igea Futsal-Muppet: 4-3



PROGRAMMA GARE XII GIORNATA



BEACH VOLLEY

Ore 21.20 Movida Trend-Team Siesta

Ore 22.00 Grande Giappone-Hendrick’s Team



FOOT VOLLEY

Ore 20.40 Bingo e Flop-Amici di Bevute

Ore 22.40 Bonobo-Scarsenal

Ore 23.00 Maccardotti-De Angelis



FUTSAL CUP

Ore 21.30 Quik Frineds Bar-Dog Chic

Ore 22.45 Smartlight-Ci Vuole un Senso



FUTSAL CUP OVER 35

Ore 20.15 Principato del Borgo-Asd Dado Fiore



TORNEOTTO

Ore 20.30 Bar Grillo Verde-Pizzeria Da Ciocietta

Ore 22.00 Babadook-Alba Sant’Elia

