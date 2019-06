RIETI - La V giornata di Estate Italiana si è chiusa con solo due match giocati, entrambi di Futsal Cup. Gara combattuta quella tra i Domino Futsal Gang e Ci Vuole Un Senso, vinta da quest’ultimi di misura (6-5).



RISULTATI V GIORNATA

Sconfitta pesante, invece, per Bonobo, che si inchina al Recam Impianti, che trova la seconda vittoria consecutiva nella manifestazione. Sono state rinviate alla prossima settimana, invece, le gare in programma nel Beach Volley e nel Futsal over 35. Nel pomeriggio di ieri, spazio anche al ballo: è stato organizzato, con la presenza di Umberto Timperi della palestra Planet, una sessione di Zumba, che ha movimentato il pomeriggio del “Gudini”. Ora, la manifestazione sportiva si ferma per il weekend. L’appuntamento è a lunedì 24, in cui ci saranno sorprese e nuovi eventi da scoprire, per vivere appieno questa seconda edizione di Estate Italiana.Domino Futsal Gang-Ci Vuole Un Senso: 5-6Bonobo-Recam Impianti: 1-5