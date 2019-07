PROGRAMMA GARE XI GIORNATA

Ultimo aggiornamento: 12:11

RIETI - Estate italiana riprende il cammino. Questa sera comincerà ufficialmente la terza settimana di programmazione dell’evento sportivo più atteso dalla città e dai reatini. Numerose saranno le gare che si disputeranno in questa settimana, tante le emozioni da vivere e molte sorprese riguardo ad eventi extra sportivi, che allieteranno il pubblico che accorrerà al centro sportivo “Gudini”.Questa sera spazio a quattro tornei: si giocheranno le gare di Beach Volley, Foot Volley e le due categorie di Futsal. Resterà fermo il Torneotto, che riprenderà a giocare nella giornata di domani. Appuntamento, invece, a mercoledì e giovedì per il torneo doppio maschile di Padel, che conta di ben 40 coppie iscritte. La competizione si svolgerà, dunque, in due serate: nella prima si svolgeranno le gare tali da arrivare a stilare un calendario mentre, nella seconda serata, si svolgeranno le sfide ad eliminazione diretta, fino ad arrivare a giocare la finale.Di seguito, il programma gare della serata odierna, la numero XI.Ore 21.00 Hendrick’s Team-DMPOre 22.00 Giordi’s Team-I CioppiOre 20.00 Paparuni-FootJoobOre 20.40 Menabrea-MaccardottiOre 21.30 Dacci Un Taglio-John SilverOre 22.50 Dacci un Taglio-Amici di BevuteOre 23.00 Atletico Madrink-TigreOre 22.45 Riot-Domino Futsal GangOre 20.15 Cammino di Francesco-Asd Monte S.GiovanniOre 21.30 Igea Futsal-Muppet