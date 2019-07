RIETI - E’ terminata col botto la seconda edizione di Estate Italiana. Nella serata conclusiva di ieri si sono giocate le finali dei vari tornei proposti dall’organizzazione, che ha visto una numerosa partecipazione di pubblico attorno ai vari campi del “Gudini”.



Quelle di ieri sono state gare e sfide intense, equilibrate, che hanno divertito, emozionato e tenuto col fiato sospeso gli ospiti del centro sportivo. E’ stata una serata magica, anche per lo spettacolo delle premiazioni finali, che ha visto l’assegnazione di ben 28 trofei e buoni spesa, oltre ai già assegnati 4 nei vari tornei giornalieri del Padel.

Presente alle premiazioni anche il Consigliere Comunale con delega allo Sport Roberto Donati, che ha assegnato alcuni trofei ai ragazzi premiati. La serata si è conclusa con i festeggiamenti nella zona relax dell'impianto, che ha visto salire sul palco tutte le squadre vincitrici dei vari tornei (come dimostra la foto, in copertina, scattata da Alex Colaianni).

Molto soddisfatti e contenti gli organizzatori della manifestazione ed anche Luca Lodovici, gestore del centro sportivo, che ha sottolineato come queste attività facciano solo bene alla città ed a tutti i reatini; queste le sue parole: «Ringrazio gli organizzatori di Estate Italiana, perché hanno dimostrato che Rieti è una città dove chi ha voglia di fare, riesce a fare».



Analizziamo ora tutti i risultati delle finali dei tornei. Bellissime gare quelle giocate nel torneo di Beach Volley, che ha visto trionfare i ragazzi di Forse Ce La Caviamo che, al termine di una sfida giocata punto dopo punto, sono riusciti a battere il team Grande Giappone (il match, tiratissimo, si è concluso al terzo set ed ai vantaggi). Nella finale per il 3°-4° posto, vittoria per Yellow Katy. Rimanendo con i piedi sulla sabbia, passiamo al Foot Volley, torneo new entry in questa seconda edizione. A portare a casa il primo posto è stato il team Menabrea, che ha battuto in finale Paparuni, mentre Bingo e Flop hanno battuto, nella finalina, i ragazzi dell’Atletico Madrink.



Nel Futsal classico, successo per Fc Riot che hanno trovato la vittoria grazie ad un rotondo 3-0 ai danni dei Tigers, che comunque non hanno mal figurato e che sicuramente all’inizio della competizione non partivano da favoriti. Il torneo di Futsal Over 35 (finale giocata mercoledì 17) è stato portato a casa dal team Domino Old Gang. Infine, nel Torneotto, si è giocata la finale tra Glamour Programma Salute e Pizzeria Da Ciocietta: il match si è concluso con il punteggio di 1-5. Termina così questa seconda edizione di Estate Italiana, un evento che ha tenuto compagnia a tutti i reatini per circa un mese di gare. Una manifestazione importante, ricca di divertimento e spensieratezza: una bella boccata d’aria per i giovani e per la nostra città.

I RISULTATI



BEACH VOLLEY, SEMIFINALE E FINALI

(Semifinale) Grande Giappone-Yellow Katy: 2-0

(Finale 3°-4° posto) Hendrick’s Team- Yellow Katy: 1-2

(Finale) Forse Ce La Caviamo- Grande Giappone: 2-1



FOOT VOLLEY, FINALI

(Finale 3°-4° posto) Bingo e Flop-Atletico Madrink: 0-2

(Finale) Menabrea-Paparuni: 2-1



FUTSAL CUP, FINALI

(Finale 3°-4° posto) Ci Vuole Un Senso-De Santis Uffici: 4-4 (6-5 d.c.r.)

(Finale) Riot-Tigers: 3-0



TORNEOTTO, FINALE

(Finale) Glamour Programma Salute-Pizzeria Da Ciocietta: 1-5



LE PREMIAZIONI



BEACH VOLLEY

1° posto: Forse Ce La Caviamo

2° posto: Grande Giappone

3° posto: Yellow Katy



FOOT VOLLEY

1° posto: Menabrea

2° posto: Paparuni

3° posto: Bingo e Flop



FUTSAL CUP

1° posto: Fc Riot

2° posto: Tigers

3° posto: Ci Vuole Un Senso

Miglior Giovane: Giuseppe Falilò (Ri Demoni)

Squadra Più Giovane: Ri Demoni

Miglior Portiere: Mauro Mariantoni (De Santis Ufficio)

Miglior Giocatore: Raffaele Battisti (Tigers)

Capocannoniere: Antonio Paolucci (Tigers)

MVP della finale: Alessio Martinelli (FC Riot)



FUTSAL CUP OVER 35 ANGELUCCI AUTO

1° posto: Domino Old Gang

2° posto: Barsotti

3° posto: Igea Futsal

Miglior Giocatore: Marco Mareri (Barsotti)

Miglior Portiere: Marco Belleca (Muppet)

Capocannoniere: Francesco Pitotti (Igea Futsal)



TORNEOTTO

1° posto: Pizzeria Da Ciocietta

2° posto: Glamour Programma Salute

3° posto: Pizzeria Antiche Ricette

Miglior Giovane: Simone Pezzotti (Pizzeria Da Ciocietta)

Miglior Portiere: Simone Santarelli (Glamour Programma Salute)

Miglior Giocatore: Giovanni Tiengo (Pizzeria Da Ciocietta)

Capocannoniere: Jacopo Di Lorenzo (Glamour Programma Salute)



PADEL

Coppia Vincitrice Torneo Femminile: Arianna Angelucci-Marcella Luzi

Coppia Vincitrice Torneo Misto: Priscilla Petagna-Fabrizio Frabotta

Coppia Vincitrice Torneo Maschile: Francesco Salomone-Andrea Volpe

Coppia Vincitrice Torneo Maschile “Doppio Giallo”: Andrea Volpe-Daniele Ciaramelletti

