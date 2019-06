RIETI - Continua a pieno ritmo la programmazione dell’evento sportivo di Estate Italiana. In un “Gudini” costantemente affollato da sportivi e curiosi di tutte le età, ieri sera sono andate in scena le gare della seconda giornata. Nel Beach Volley, seconda vittoria consecutiva per Giordi’s Team, che ha battuto 2-1 i ragazzi della Movida Trend, mentre è terminata 2 set a 0 la gara tra i Forse Ce La Caviamo e I Cioppi. Pioggia di gol nelle due sfide del Torneotto: 5-3 il finale tra i ragazzi del Bar Grillo Verde e gli Apollons mentre il Panificio Mariani, dopo la cocente sconfitta nella prima giornata contro Babadook, trova la vittoria ai danni degli Star Game. Sempre molto seguito il Futsal: per il Calcio a 5 classico, larga e pesante vittoria per De Santis Uffici Futsal contro la New Team (10-2) mentre Domino Futsal Gang batte di misura (1-0) i ragazzi di Smartlight, in una gara giocata sul filo dell’equilibrio. Intanto, nella gara d’apertura degli over 35, vittoria per Cammino Di Francesco ai danni dell’Asd Dado Fiore.



RISULTATI II GIORNATA

PROGRAMMA GARE, III GIORNATA

Questa sera, oltre ai oramai classici appuntamenti con le gare di Beach Volley, Torneotto e Futsal classico e Over 35, ci sarà l’inizio anche del Padel. Le gare si giocheranno solo di mercoledì e saranno ad eliminazione diretta; le sfide cominceranno nel tardo pomeriggio (circa alle ore 18) per terminare poi intorno alla mezzanotte, con la vittoria di una delle due finaliste. Nella giornata odierna sarà la volta del femminile. Come ci fanno sapere gli organizzatori, sono previste in campo sei coppie di ragazze da Rieti e ben 7 coppie da Terni.Questi i risultati delle gare di ieri e, di seguito, il programma gare di questa sera.Giordi’s Team-Movida Trend: 2-1Forse Ce La Caviamo-I Cioppi: 2-0New Team-De Santis Uffici Futsal: 2-10Domino Futsal Gang-Smartlight: 1-0Asd Dado Fiore-Cammino Di Francesco: 4-6Apollons-Bar Grillo Verde: 3-5Panificio Mariani-Star Game: 8-1

BEACH VOLLEY

Ore 20.00 Grande Giappone-Team Siesta

Ore 21.20 DMP-Movida Trend

Ore 22.00 Yellow Katy-Maccardotti



FUTSAL CUP

Ore 20.15 Bonobo-Dog Chic

Ore 22.45 Fontellisola-Babadook



FUTSAL CUP OVER 35

Ore 21.30 Barsotti-Muppet



TORNEOTTO

Ore 20.30 Pizzeria Antiche Ricette-Tigers

Ore 22 Glamour Programma Salute-Pizzeria Da Ciocetta



PADEL

Dalle ore 18 circa in poi, gare ad eliminazione diretta fino alla finale. Quest’ultima si giocherà in tarda serata e decreterà la squadra vincitrice del torneo femminile.

