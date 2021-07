Estate Italiana al Gudini, le ultime sfide decisive per accedere alle fasi finali

Venerdì 9 Luglio 2021, 11:40

RIETI - Estate Italiana è pronta per la XIII giornata, l’ultima per questa settimana. Continua il gettonatissimo torneo reatino, in campo al Gudini fino al 16 luglio; siamo ormai nel vivo della competizione, che dopo il ricco programma di ieri, promette sano agonismo e divertimento anche per oggi. Si parte alle 20 con il Torneotto, poi spazio anche al futsal e al footvolley, mentre i pallavolisti si prendono una pausa.

Risultati XII giornata



Calcio a 5 (Futsal Cup Angelucci Auto)

Atletico ma non troppo – Pasticceria New Daniel 3-5

Quelli de na vorta – i Vecchietti 4-5

Stella d’oro – MSG 10-4

Calciotto (Torneotto Euroscuola)

La Cicolana – Fisiomessi Beauty Avenue 2-5

Onoranze Funebri Gianni Grillo – Le Sagnette 5-1

USA Store – U.C. Diamoli 2-2

Beach Volley (Vision Ottica Rinalduzzi)

TFSC – 4 Bianchi 2-0

Footvolley (Gran Caffè La Lira)

The Big Night – Prosecco 2-0

Asintomatici – Azienda Agricola L.C. 2-0

Programma XIII giornata



Calcio a 5 (Futsal Cup Angelucci Auto)

Ore 20.30: Vecchie Glorie – Impazziti

Ore 21.30: La Locanda dei Fabbri – Amici di forchetta

Ore: 22.30: Tigers – Pasticceria New Daniel

Calciotto (Torneotto Euroscuola)

Ore 20.00:_ Divin Fuochino Team – Charleston Coffee

Ore 22.15: Real Madrink – Ci vuole un senso

Footvolley (Vision Ottica Rinalduzzi)

Ore 21.00: Prosecco – Asintomatici

Ore 21.30: Non fotti con la gang – Giren

Ore 22.00: The Big Night – Asintomatici