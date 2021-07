Estate Italiana al Gudini, ancora emozioni, si avvicinano le fasi finali

Giovedì 8 Luglio 2021, 14:24

RIETI - Dopo la pausa di martedì, Estate Italiana torna in campo. XI giornata particolarmente ricca di gol, soprattutto per il futsal, ma non sono mancate le emozioni anche nelle altre disciplina: i gironi proseguono a gonfie vele e il torneo continua a richiamare centinaia di appassionati al Gudini, tra sano agonismo e divertimento. Stasera spazio alla XII giornata, con un programma ricco e nuove gare di beach volley, footvolley, calcio a 5 e calciotto: sarà quest'ultima disciplina ad aprire i giochi a partire dalle 20.

Risultati XI giornata



Calcio a 5 (Futsal Cup Angelucci Auto)

Big Night - Dream Team 11-2

Tigers - Amici di forchetta 11-1

Nursind - Charleston Coffee 5-11

Calciotto (Torneotto Euroscuola)

Dog Chic - Bar Francescano 6-1

Ci vuole un senso - Hawaii Team 5-0

The Big Night - John Silver 7-0

Beach Volley (Vision Ottica Rinalduzzi)

I bimbi di Alessandra - Tortellins 1-2

Sport3 - Prosecco 0-2

Footvolley (Gran Caffè La Lira)

Prosecco - Azienda Agricola L.C. 2-0

Programma gare XII giornata



Calcio a 5 (Futsal Cup Angelucci Auto)

Ore 20.30: Atletico ma non troppo - Pasticceria New Daniel

Ore 21.30: Quelli de na volta - I Vecchietti

Ore 22.30: Stella d'oro - MSG

Calciotto (Torneotto Euroscuola)

Ore 20.00: La Cicolana - Fisiomessi Beauty Avenue

Ore 21.00: Onoranze Funebri Gianni Grillo - Le Sagnette

Ore 22.15: U.S.A. Store - U.C. Diamoli

Beach Volley (Vision Ottica Rinalduzzi)

Ore 22: TFSC - 4 Bianchi

Footvolley (Gran Caffè La Lira)

Ore 21.00: The Big Night - Prosecco

Ore 21.30: Asintomatici - Azienda Agricola L.C.