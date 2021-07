Estate Italiana al Gudini tra conferme e sorprese, stasera stop per tifare gli Azzurri

Venerdì 2 Luglio 2021, 11:58

RIETI - Il calendario di Estate Italiana si appresta ad andare in doppia cifra: chiusa la IX giornata dei gironi, con altre belle giocate e divertimento in tutte le discipline. Stasera anche gli atleti del torneo diventano tifosi: stop di una sera per seguire gli Azzurri contro il Belgio, ma si riparte domani con 2 match di futsal a chiudere la seconda settimana di Estate Italiana, che riprenderà a pieno regime lunedì 5 luglio.

Risultati IX giornata



Calcio a 5 (Futsal Cup Angelucci Auto)

Dog Chic – Nursind 7-6

Ore 22.30: Dream Team – Birra Real 14-2

Calciotto (Torneotto Euroscuola)

Ore 20.00: U.C. Diamoli – Promessi Beauty Avenue 3-1

Ore 21.00: Ci vuole un senso – Le Sagnette 6-0

Ore 22.15: Bar Francescano – Gima Trasporti 1-2

Beach Volley (Vision Ottica Rinalduzzi)

Ore 22.00: TFSC – Sport1 2-0

Ore 22.30: Forse ce la facciamo – Prosecco 2-1

Footvolley (Gran Caffè La Lira)

Ore 21.00: Non fotti con la gang – Bar Pasticceria Giada 1-2

Ore 21.30: Foon Cool – Azienda Agricola L.C. 2-0