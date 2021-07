Estate Italiana al Gudini, le emozioni proseguono a suon di gol e schiacciate

Giovedì 1 Luglio 2021, 12:27

RIETI - Stasera un nuovo appuntamento, il nono, con Estate Italiana. Il torneo sportivo con calcio a 5, calciotto, beach volley e footvolley, continua a richiamare una buona cornice di pubblico. Dopo il successo delle prime 8 giornate, valide per la fase a gironi, la competizione entra sempre più nel vivo e cominciano a delinearsi le gerarchie tra le squadre in ballo. Stasera si parte dal calciotto, in campo alle 20.00.

Risultati VIII giornata



Calcio a 5 (Futsal Cup Angelucci Auto)

Sprovveduti – Beer Sheva 2-3

I Vecchietti – MSG 4-1

Ci vuole un senso – impazziti 9-1

Calciotto (Torneotto Euroscuola)

Hawaii Team- Onoranze Funebri Gianni Grillo 1-4

USA Store – Promessi Beauty Avenue 1-5

Beach Volley (Vision Ottica Rinalduzzi)

Ma do jemo – Sport2 2-0

SCS – Sport3 2-0

Footvolley (Gran Caffè La Lira)

Forno Grillo – Giren 2-0

Prosecco – Foon Cool 1-2

Programma IX giornata



Calcio a 5 (Futsal Cup Angelucci Auto)

Ore 21.30: Dog Chic – Nursind

Ore 22.30: Dream Team – Birra Real

Calciotto (Torneotto Euroscuola)

Ore 20.00: U.C. Diamoli – Promessi Beauty Avenue

Ore 21.00: Ci vuole un senso – Le Sagnette

Ore 22.15: Bar Francescano – Gima Trasporti

Beach Volley (Vision Ottica Rinalduzzi)

Ore 22.00: TFSC – Sport1

Ore 22.30: Forse ce la facciamo – Prosecco

Footvolley (Gran Caffè La Lira)

Ore 21.00: Non fotti con la gang – Bar Pasticceria Giada

Ore 21.30: Foon Cool – Azienda Agricola L.C.