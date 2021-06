Estate Italiana al Gudini, le quattro discipline vanno avanti a pieno ritmo

Martedì 29 Giugno 2021, 12:01

RIETI - Inizia la seconda settimana di Estate Italiana, che ieri ha nuovamente animato il centro sportivo Gudini. Non sono mancate le belle giocate da parte degli atleti e il sostegno dagli spalti; grande interesse dimostrato anche per l'esordio del torneo di footvolley. La manifestazione entra sempre più nel vivo e raccoglie l'attenzione di moltissimi giovani, pronti a darsi appuntamento anche per stasera a partire dalle 20.00, quando avrà inizio la VII giornata.

Risultati VI giornata



Calcio a 5 (Futsal Cup Angelucci Auto)

Stella D'Oro - I Vecchietti 5-6

Villa Reatina - Vecchie Glorie 5-4

Wakanda Team - Bar Francescano 2-3

Calciotto (Torneotto Euroscuola)

La Cicolana - U.c. Diamoli 2-2

Le Sagnette - Real Madrink 1-1

Divin Fuochino Team - John Silver 4-3

Beach Volley (Vision Ottica Rinalduzzi)

A.s. Matici - Sport2 2-0

Charleston Coffee - 4 Bianchi 2-0

Footvolley (Gran Caffè La Lira)

Foon - The Big Night 1-2

Bar Pasticceria Giada - Forno Grillo 2-0

Programma VII giornata

Calcio a 5 (Futsal Cup Angelucci Auto)

Ore 20.30: Amici di forchetta- Atletico ma non troppo

Ore 21.30: Futsal Gang - Charleston Coffee

Ore 22.30: Tiger - La Locanda dei Fabbri

Calciotto (Tornetto Euroscuola)

Ore 20.00: The Big Night - Charleston Coffee

Ore 21.00: Bar Francescano - Pit Stop Multiservice

Ore 22.15: Gima Trasporti - Dog Chic

Beach Volley (Vision Ottica Rinalduzzi)

Ore 22.00: Ma do jemo - Toretellins

Ore 22.30: Sport2 - I Bimbi di Alessandra

Footvolley (Gran Caffè La Lira)

Ore 21.00: Foon Cool - Asintomatici

Ore 21.30: The Big Night - Azienda Agricola L.C.