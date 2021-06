Estate Italiana al Gudini, emozioni anche nella terza giornata. Foto

Giovedì 24 Giugno 2021, 12:06

RIETI - Anche la III giornata di Estate Italiana non è stata avara di buone giocate in tutte le discipline coinvolte: si riconferma il successo della kermesse reatina, che anche ieri ha riempito il Centro Sportivo Gudini soprattutto di giovani. Si rinnova l’appuntamento per stasera, con la IV giornata dei gironi, a partire dalle 20.30.

Risultati III giornata



Calcio a 5

Villa Reatina – Impazziti 4-4

Stella D’Oro – Quelli de na volta 8-10

Nursind – Futsal Gang 7-5

Calciotto

Hawaii Team – Le Sagnette 0-2

Real Madrink – Onoranze funebri Gianni Grillo 1-5

The Big Night – Divin Fuochino Team 6-1

Beach Volley

Ma do jemo – A.s. Matici 0-2

Tortellins – Team Sport2 2-0

Programma IV giornata



Calcio a 5

Ore 20.30: Dream Team – Bonobo

Ore 21.30: Charleston Coffee – Dog Chic

Ore 22.30: Big Night – Birra Real

Calciotto

Ore 21.00: Gima Trasporti – Pit Stop Multiservice

Ore 22.15: USA Store – La Cicolana

Beach Volley

Ore 22.00: Ma do jemo – I Bimbi