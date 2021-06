Estate Italiana, continua a ritmi serrati la fase a gironi dei tornei

Mercoledì 23 Giugno 2021, 11:39

RIETI - Un altro pienone al Gudini per la seconda giornata di “Estate Italiana”. Continua la fase a gironi del torneo: ieri sera esordio per altre squadre di calcio a 5, calciotto e beach volley che hanno regalato emozioni agli spettatori sugli spalti. La competizione entra sempre più nel vivo, mentre è già noto il programma per stasera, a partire dalle 20.

Risultati II giornata



Calcio a 5

La Locanda dei Fabbri – Pasticceria New Daniel: 7-2

Beer Sheva – Wakanda team: 4-3

Sprovveduti – Bar Francescano: 3-4

Calciotto

Pit Stop Multiservice – Dog Chic: 1-2

John Silver – Charleston Coffee Club: 3-5

Beach Volley

Forse ce la facciamo – Sport 3: 2-0

4 Bianchi – Sport 1: 2-0

TFSC – Charleston Coffee Club: 2-0

Programma III Giornata



Calcio a 5

Ore 20.30: Villa Reatina – Impazziti

Ore 21.30: Stella D’Oro – Quelli de na volta

Ore 22.30: Nursind – Futsal Gang

Calciotto

Ore 20.00: Hawaii Team – Le Sagnette

Ore 21.00: Real Madrink – Onoranze Funebri Gianni Grillo

Ore 22.15: The Big Night – Divin Fuochino Team

Beach Volley

Ore 21.45: Ma do jemo – A.s. Matici

Ore 22.30: Tortellins Team – Sport 2