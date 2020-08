Rieti, Estate Italiana: ecco tutti i vincitori dei tornei. Foto. Big Night fa doppietta

RIETI - Si è chiusa ufficialmente ieri sera la terza edizione di Estate Italiana, con la serata che ha visto giocarsi le finali dei tornei offerti dalla kermesse. Si sono giocate gare intense, combattute, emozionanti: davvero una bella serata di sport. Andiamo ad analizzare i risultati.



Nel Beach Volley, trionfa il team dei Forse Ce La Caviamo, che ha battuto 2 set a 1 i mai domi Cciemoli Tutti, al termine di una gara molto interessante e fatta di colpi degni di una finalissima. Nel match per la medaglia di bronzo, i giovani del team I Peracottari hanno battuto 2-1 I Più Forti, riuscendo così a guadagnare il terzo gradino del podio. Rimanendo sulla sabbia, passiamo al Foot Volley, che ha visto esultare i Topo De Fogna, che hanno superato 2-1 i Menabrea. La gara valevole come finale 3°-4° posto tra Yattaman e Bar La Lira non si è giocata in quanto le due squadre non si sono presentate. Serata da incorniciare per la squadra neroverde dei Big Night, che vincono sia la finale del Torneotto (3-1 al Grillo Verde Lasko) che quella del Futsal “classico” (4-3 ai danni dei Ci Vuole Un Senso): è la prima volta che una formazione riesce a vincere due tornei nella stessa edizione. Infine, nel Futsal Over 35, medaglia d’oro per i biancoblù Igea Amici Di Forchetta, che hanno battuto Pizzeria Da Ciccio con un 6-4 finale.Al termine delle gare, lo staff di Estate Italiana ha organizzato la premiazione sul campo sintetico del centro sportivo, nel quale sono stati consegnati i premi alle squadre arrivate sul podio nei vari tornei. Di seguito, i risultati dei match giocati ieri sera, tutti i premi (personali e di squadra) consegnati e, infine, le classifiche dei gironi con i nomi di tutte le squadre partecipanti a questa terza edizione della kermesse.RISULTATI XV GIORNATA

BEACH VOLLEY

I Più Forti-I Peracottari (3°-4° posto): 1-2

Cciemoli Tutti-Forse Ce La Caviamo (1°-2° posto): 1-2



FOOT VOLLEY (finali)

Yattaman-Bar La Lira (3°-4° posto): gara non giocata per assenza di entrambe le squadre

Topo De Fogna-Menabrea (1°-2° posto): 2-1



FUTSAL (finale)

Ci Vuole Un Senso-Big Night: 3-4



FUTSAL OVER 35 (finale)

Igea Amici Di Forchetta-Pizzeria Da Ciccio: 6-4



TORNEOTTO (finali)

Big Night-Grillo Verde Lasko (1°-2° posto): 3-1

CDT 2020-Gli Amici Dello Zio (3°-4° posto): 4-3



I PREMIATI

BEACH VOLLEY

1° posto: Forse Ce La Caviamo

2° posto: Cciemoli Tutti

3° posto: I Peracottari



FOOT VOLLEY

1° posto: Topo De Fogna

2° posto: Menabrea



FUTSAL

1° posto: Big Night

2° posto: Ci Vuole Un Senso

3° posto: Riot

MVP della finale: Simone Pezzotti (Big Night)

Capocannoniere: Diego Proni (Ci Vuole Un Senso)

Miglior Giocatore: Simone Colangeli (Riot)

Miglior Portiere: Valerio De Angelis (Ci Vuole Un Senso)

Miglior Giovane: Angelo Sielli (Facete Pianu)

Premio Fair Play: Facete Pianu



FUTSAL OVER 35

1° posto: Igea Amici Di Forchetta

2° posto: Pizzeria Da Ciccio

3° posto: XXXJoint

Capocannoniere: Gery Patacchiola (XXXJoint), Fabrizio Liberali (Igea Amici Di Forchetta)

Miglior Giocatore: Fabrizio Liberali (Igea Amici Di Forchetta)

Miglior Portiere: Nico Dionisi (Gold Boy)

Premio Fair Play: Spartak Rieti



TORNEOTTO

1° posto: The Big Night

2° posto: Grillo Verde Lasko

Capocannoniere: Riccardo De Angelis (Amici Dello Zio)

Miglior Giocatore: Giovanbattista Tiengo

Miglior Giovane: Luca Mostarda (CDT 2020)

Miglior Portiere: Davide Scaramuzzino (Big Night)

Premio Fair Play: Grillo Verde Lasko



CLASSIFICHE FINALI DEI GIRONI

BEACH VOLLEY

GIRONE A: I Cioppi* (6 punti), Non Ci Resta Che Piangere* (5), Team Siesta* (4), Il Bacino Del Geometra (3).

GIRONE B: Cciemoli Tutti* (8 punti), Forse Ce La Caviamo* (7), Friend’s Band (2), Sport Estate Wild (1).

GIRONE C: I Peracottari* (6 punti), Sport Estate Animal* (5), I Più Forti* (5), Sport Estate Tribù (2).

*squadra che accede ai quarti di finale



FOOT VOLLEY

GIRONE A: Menabrea* (8 punti), Yattaman* (7), Cugini di Zampagna (2), Team Assacro (1).

GIRONE B: Topo De Fogna* (7 punti), Bar La Lira* (7), Rip Bro (3), QSW (1).

GIRONE C: Stimmatini* (6 punti), Millennials* (3), Cù Cù Cù (0).

GIRONE D: Bar Giada* (6 punti), G e P* (2 punti), Gli Sceriffi (1).

*squadra che accedono ai quarti di finale



FUTSAL

GIRONE A: The Big Night* (7 punti), Da Adelmo* (7), Ri Demoni (3), Dog Chic (0).

GIRONE B: Riot* (9 punti), Babadook* (6), Bonobo (1), Tigers (1).

GIRONE C: Fuoriporta* (4 punti), Facete Pianu* (3), Mama Africa (1).

GIRONE D: Ci Vuole Un Senso* (6 punti), Dacci Un Taglio* (3), La Gang Del Bosco (0).

*squadra che accede ai quarti di finale



FUTSAL OVER 35

GIRONE A: Stella D’Oro* (7 punti), XXXJoint *(7), Spartak Rieti (3), Monster Team (0).

GIRONE B: Pizzeria Da Ciccio* (6 punti), Igea Amici Di Forchetta* (4), Gold Boy (4), Asd Monte San Giovanni (0).

*squadra che accede alle semifinali



TORNEOTTO

GIRONE A: Gli Amici Dello Zio* (7 punti), The Dog Chic (7), Pit Stop Multiservice (3)

GIRONE B: Grillo Verde Lasko* (9 punti), CDT 2020* (9), Spes Atletico Ma Non Troppo (0).

GIRONE C: Big Night* (12 punti), Team As Turbo (6), Babadook (0).

*squadra che accede alle semifinali

