Rieti, Estate Italiana: ecco le ultime finaliste. Foto. Stasera il gran finale con l'assegnazione dei trofei

RIETI - Tutto è pronto per il gran finale della terza edizione di Estate Italiana. La kermesse del “Gudini” è pronta, questa sera, ad offrire le gare più attese, sicuramente divertenti e combattute delle finali 1°-2° e 3°-4° posto dei tornei offerti.



Ultimo aggiornamento: 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella serata di ieri, intanto, si sono giocate le due semifinali di Foot Volley e le finali 3°-4° posto di Futsal “classico” e Over 35, che hanno già emesso i primi verdetti. Andiamo ad analizzare i risultati. Nel Foot, successo per Topo De Fogna e Menabrea, che hanno battuto rispettivamente 2-0 e 2-1 Yattaman e Bar La Lira. Nelle finali per il 3° e 4° posto del Futsal under, vittoria di misura per Riot, che salgono sul podio grazie ad un pirotecnico 8-7, mentre nell’Over 35, medaglia di bronzo per XXXJoint, che hanno superato 7-6 Stella D’Oro.Questa sera, dunque, spazio alle ultime gare. Nel Beach, Cciemoli Tutti affronteranno i Forse Ce La Caviamo nella finalissima, mentre per il 3° e 4° posto si sfideranno I Più Forti contro la sorpresa I Peracottari; nel Foot, finalissima che vedrà contendersi lo scettro di miglior team del torneo Menabrea e Topo De Fogna, mentre per il terzo gradino del podio se la giocheranno Yattaman e Bar La Lira. Nel Torneotto, in programma prima la finalissima Big Night-Grillo Verde Lasko, mentre successivamente CDT 2020 e Gli Amici Dello Zio si contenderanno la medaglia di bronzo. Infine, serata sicuramente interessante nel Futsal, con le due finalissime del Futsal “classico” (che vedrà Big Night affrontare Ci Vuole Un Senso) e dell’Over 35 (in campo Igea Amici Di Forchetta e Pizzeria Da Ciccio).L’organizzazione della manifestazione fa sapere che le premiazioni si svolgeranno sul campo sintetico del “Gudini” al termine di tutte le gare della serata. L’accesso al campo, però, sarà consentito solo allo staff di Estate Italiana ed alle squadre premiate. Di seguito, ecco il programma gare della serata conclusiva di questa sera, i risultati della serata di ieri e, infine, le classifiche finali maturate nei gironi dei vari tornei.PROGRAMMA GARE, XV GIORNATABEACH VOLLEY (finali)Ore 21.00 I Più Forti-I Peracottari (3°-4° posto)Ore 21.40 Cciemoli Tutti-Forse Ce La Caviamo (1°-2° posto)FOOT VOLLEY (finali)Ore 22.10 Yattaman-Bar La Lira (3°-4° posto)Ore 22.40 Topo De Fogna-Menabrea (1°-2° posto)FUTSAL (finale)Ore 22.00 Ci Vuole Un Senso-Big NightFUTSAL OVER 35 (finale)Ore 21.00 Igea Amici Di Forchetta-Pizzeria Da CiccioTORNEOTTO (finali)Ore 20.30 Big Night-Grillo Verde Lasko (1°-2° posto)Ore 21.45 CDT 2020-Gli Amici Dello Zio (3°-4° posto)RISULTATI, XIV GIORNATAFOOT VOLLEY (semifinali)Yattaman-Topo De Fogna: 0-2Menabrea-Bar La Lira: 2-1FUTSAL (finale 3°-4° posto)Riot-Dacci Un Taglio: 8-7FUTSAL OVER 35 (finale 3°-4° posto)Stella D’Oro-XXXJoint: 6-7CLASSIFICHE FINALI DEI GIRONIBEACH VOLLEYGIRONE A: I Cioppi* (6 punti), Non Ci Resta Che Piangere* (5), Team Siesta* (4), Il Bacino Del Geometra (3).GIRONE B: Cciemoli Tutti* (8 punti), Forse Ce La Caviamo* (7), Friend’s Band (2), Sport Estate Wild (1).GIRONE C: I Peracottari* (6 punti), Sport Estate Animal* (5), I Più Forti* (5), Sport Estate Tribù (2).*squadra che accede ai quarti di finaleFOOT VOLLEYGIRONE A: Menabrea* (8 punti), Yattaman* (7), Cugini di Zampagna (2), Team Assacro (1).GIRONE B: Topo De Fogna* (7 punti), Bar La Lira* (7), Rip Bro (3), QSW (1).GIRONE C: Stimmatini* (6 punti), Millennials* (3), Cù Cù Cù (0).GIRONE D: Bar Giada* (6 punti), G e P* (2 punti), Gli Sceriffi (1).*squadra che accedono ai quarti di finaleFUTSALGIRONE A: The Big Night* (7 punti), Da Adelmo* (7), Ri Demoni (3), Dog Chic (0).GIRONE B: Riot* (9 punti), Babadook* (6), Bonobo (1), Tigers (1).GIRONE C: Fuoriporta* (4 punti), Facete Pianu* (3), Mama Africa (1).GIRONE D: Ci Vuole Un Senso* (6 punti), Dacci Un Taglio* (3), La Gang Del Bosco (0).*squadra che accede ai quarti di finaleFUTSAL OVER 35GIRONE A: Stella D’Oro* (7 punti), XXXJoint *(7), Spartak Rieti (3), Monster Team (0).GIRONE B: Pizzeria Da Ciccio* (6 punti), Igea Amici Di Forchetta* (4), Gold Boy (4), Asd Monte San Giovanni (0).*squadra che accede alle semifinaliTORNEOTTOGIRONE A: Gli Amici Dello Zio* (7 punti), The Dog Chic (7), Pit Stop Multiservice (3)GIRONE B: Grillo Verde Lasko* (9 punti), CDT 2020* (9), Spes Atletico Ma Non Troppo (0).GIRONE C: Big Night* (12 punti), Team As Turbo (6), Babadook (0).*squadra che accede alle semifinali