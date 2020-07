Rieti, Estate italiana: ecco le finaliste di futsal, calcio a 8 e beach volley e le semifinaliste del foot volley. Foto

RIETI - Ufficialmente archiviata ieri la terzultima serata di Estate Italiana, la kermesse del “Gudini” che ora si appresta a vivere le ultime due serate di questa terza edizione. Nella serata di ieri, spazio a gare combattute, intense, emozionanti e divertenti, che hanno visto le squadre dei vari tornei combattere per strappare il pass delle finali. Andiamo ad analizzare quanto accaduto.



Nel Beach Volley, come da pronostico, si aggiudicano la finale Cciemoli Tutti e Forse Ce La Caviamo, che hanno battuto rispettivamente I Più Forti ed I Peracottari al termine di due match davvero molto interessanti. Restando con i piedi sulla sabbia, passiamo al Foot Volley, che ha visto il passaggio del turno delle ultime due semifinaliste, Yattaman e Menabrea, entrambe vittoriose ai danni di Bar Giada e Millennials. Spostandoci sul sintetico, accesso alla finale del Torneotto per Big Night e Grillo Verde Lasko, che hanno battuto nelle semifinali 5-3 e 2-0 rispettivamente CDT 2020 e Gli Amici Dello Zio, mentre nel Futsal, Ci Vuole Un Senso ha battuto 3-1 Riot e Big Night ha superato Dacci Un Taglio con un pesante 8-4 e, perciò, le due formazioni vincenti si affronteranno in finale.Tutto è pronto, dunque, per le ultime due serate. L’organizzazione della manifestazione, tramite un comunicato, ha voluto riassumere queste serate di gare in attesa del gran finale: «Fino all’ultimo la terza edizione di Estate Italiana è stata in forse- si legge nella nota. Non appena ci è stato dato il via libera, seppur tra mille difficoltà e pochi giorni a disposizione, abbiamo cercato di dar vita a dei tornei avvincenti, ma allo stesso tempo sicuri. La risposta che abbiamo ricevuto è stata inaspettata, dato che abbiamo praticamente eguagliato i numeri dello scorso anno. Per questo ci teniamo a ringraziare tutte le squadre che si sono sfidate nelle diverse discipline. Questa edizione ci dà la convinzione di aver creato un evento ormai consolidato nell’estate reatina. Speriamo che il prossimo anno si ritrovi quella normalità che ci consenta di dar vita a tutte quelle novità che avevamo in mente già per questa edizione». Intanto, per la serata conclusiva di domani, venerdì 31 luglio, gli organizzatori fanno sapere che al termine delle varie finali, gli orari saranno consultabili sui profili ufficiali Facebook e Instagram di Estate Italiana, si terranno, in forma ristretta rispetto alle precedenti edizioni, le premiazioni, nelle quali gli organizzatori invitano già da ora squadre e pubblico a rispettare tutte le indicazioni che verranno date.Questa sera, dunque, spazio alle semifinali di Foot Volley ed alle finali 3°-4° posto del Futsal “classico” ed Over 35, in attesa della serata finale di domani, nel quale si giocheranno le sfide finali. Di seguito, i risultati della serata di ieri, il programma gare di quella odierna e le classifiche finali maturate nei gironi dei vari tornei.RISULTATI, XIII GIORNATABEACH VOLLEY (semifinali)Cciemoli Tutti-I Più Forti: 2-0Forse Ce La Caviamo-I Peracottari: 2-1FOOT VOLLEY (quarti di finale)Yattaman-Bar Giada: 2-1Menabrea-Millenials: 2-0FUTSAL (semifinali)Ci Vuole Un Senso-Riot: 3-1Big Night-Dacci Un Taglio: 8-4TORNEOTTO (semifinali)Big Night-CDT 2020: 5-3Grillo Verde Lasko-Gli Amici Dello Zio: 2-0PROGRAMMA GARE, XIV GIORNATAFOOT VOLLEY (semifinali)Ore 21.40 Yattaman-Topo De FognaOre 22.30 Menabrea-Bar La LiraFUTSAL (finale 3°-4° posto)Ore 22.00 Riot-Dacci Un TaglioFUTSAL OVER 35 (finale 3°-4° posto)Ore 21.00 Stella D’Oro-XXXJointCLASSIFICHE FINALI DEI GIRONIBEACH VOLLEYGIRONE A: I Cioppi* (6 punti), Non Ci Resta Che Piangere* (5), Team Siesta* (4), Il Bacino Del Geometra (3).GIRONE B: Cciemoli Tutti* (8 punti), Forse Ce La Caviamo* (7), Friend’s Band (2), Sport Estate Wild (1).GIRONE C: I Peracottari* (6 punti), Sport Estate Animal* (5), I Più Forti* (5), Sport Estate Tribù (2).*squadra che accede ai quarti di finaleFOOT VOLLEYGIRONE A: Menabrea* (8 punti), Yattaman* (7), Cugini di Zampagna (2), Team Assacro (1).GIRONE B: Topo De Fogna* (7 punti), Bar La Lira* (7), Rip Bro (3), QSW (1).GIRONE C: Stimmatini* (6 punti), Millennials* (3), Cù Cù Cù (0).GIRONE D: Bar Giada* (6 punti), G e P* (2 punti), Gli Sceriffi (1).*squadra che accedono ai quarti di finaleFUTSALGIRONE A: The Big Night* (7 punti), Da Adelmo* (7), Ri Demoni (3), Dog Chic (0).GIRONE B: Riot* (9 punti), Babadook* (6), Bonobo (1), Tigers (1).GIRONE C: Fuoriporta* (4 punti), Facete Pianu* (3), Mama Africa (1).GIRONE D: Ci Vuole Un Senso* (6 punti), Dacci Un Taglio* (3), La Gang Del Bosco (0).*squadra che accede ai quarti di finaleFUTSAL OVER 35GIRONE A: Stella D’Oro* (7 punti), XXXJoint *(7), Spartak Rieti (3), Monster Team (0).GIRONE B: Pizzeria Da Ciccio* (6 punti), Igea Amici Di Forchetta* (4), Gold Boy (4), Asd Monte San Giovanni (0).*squadra che accede alle semifinaliTORNEOTTOGIRONE A: Gli Amici Dello Zio* (7 punti), The Dog Chic (7), Pit Stop Multiservice (3)GIRONE B: Grillo Verde Lasko* (9 punti), CDT 2020* (9), Spes Atletico Ma Non Troppo (0).GIRONE C: Big Night* (12 punti), Team As Turbo (6), Babadook (0).*squadra che accede alle semifinali