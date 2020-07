Rieti, Estate Italiana: ecco le 12 squadre che si contenderanno un posto in finale tra futsal, beach volley e Torneotto. Foto

RIETI - Inizia il conto alla rovescia per le ultime serate della terza edizione di Estate Italiana. Nella serata di ieri, altre sfide interessanti, divertenti e combattute. Analizziamo i risultati.



Nel Beach Volley, vittoria e passaggio del turno per I Peracottari ed i Forse Ce La Caviamo, che hanno eliminato dal torneo rispettivamente i Non Ci Resta Che Piangere e Spor Estate Animal. Nel Foot, semifinale conquistata per Topo De Fogna e Bar La Lira, che hanno battuto 2-0 rispettivamente G e P e Stimmatini. Nel Futsal Over 35, già decisa la finale (che si giocherà venerdì 31), che vedrà Igea Amici Di Forchetta sfidare Pizzeria Da Ciccio: le due squadre, ieri, hanno battuto ed eliminato rispettivamente XXXJoint e Stella D’Oro. Pioggia di gol nell’unica gara di Futsal under, con Riot che ha superato Da Adelmo Futsal con un pesante 9-3.Questa sera, spazio ad altre imperdibili gare: si giocheranno le semifinali di Beach Volley, gli ultimi due match dei quarti di Foot, le semifinali di Futsal “classico” e, infine, le semifinali del Torneotto. Di seguito, i risultati della serata di ieri, il programma gare di quella odierna e le classifiche finali dei gironi dei vari tornei.RISULTATI, XII GIORNATA

BEACH VOLLEY

I Cioppi-I Più Forti: 0-2

I Peracottari-Non Ci Resta Che Piangere: 2-1

Sport Estate Animal-Forse Ce La Caviamo: 0-2



FOOT VOLLEY

G e P-Topo De Fogna: 0-2

Stimmatini-Bar La Lira: 0-2



FUTSAL

Riot-Da Adelmo Futsal: 9-3



FUTSAL OVER 35

XXXJoint-Igea Amici Di Forchetta: 3-6

Stella D’Oro-Pizzeria Da Ciccio: 5-6



PROGRAMMA GARE, XIII GIORNATA

BEACH VOLLEY (semifinali)

Ore 21.00 Cciemoli Tutti-I Più Forti

Ore 21.40 Forse Ce La Caviamo-I Peracottari



FOOT VOLLEY (quarti di finale)

Ore 22.20 Yattaman-Bar Giada

Ore 22.45 Menabrea-Millenials



FUTSAL (semifinali)

Ore 21.00 Ci Vuole Un Senso-Riot

Ore 22.00 Big Night-Dacci Un Taglio



TORNEOTTO (semifinali)

Ore 20.30 Big Night-CDT 2020

Ore 21.45 Grillo Verde Lasko-Gli Amici Dello Zio



CLASSIFICHE FINALI DEI GIRONI

BEACH VOLLEY

GIRONE A: I Cioppi* (6 punti), Non Ci Resta Che Piangere* (5), Team Siesta* (4), Il Bacino Del Geometra (3).

GIRONE B: Cciemoli Tutti* (8 punti), Forse Ce La Caviamo* (7), Friend’s Band (2), Sport Estate Wild (1).

GIRONE C: I Peracottari* (6 punti), Sport Estate Animal* (5), I Più Forti* (5), Sport Estate Tribù (2).

*squadra che accede ai quarti di finale



FOOT VOLLEY

GIRONE A: Menabrea* (8 punti), Yattaman* (7), Cugini di Zampagna (2), Team Assacro (1).

GIRONE B: Topo De Fogna* (7 punti), Bar La Lira* (7), Rip Bro (3), QSW (1).

GIRONE C: Stimmatini* (6 punti), Millennials* (3), Cù Cù Cù (0).

GIRONE D: Bar Giada* (6 punti), G e P* (2 punti), Gli Sceriffi (1).

*squadra che accedono ai quarti di finale



FUTSAL

GIRONE A: The Big Night* (7 punti), Da Adelmo* (7), Ri Demoni (3), Dog Chic (0).

GIRONE B: Riot* (9 punti), Babadook* (6), Bonobo (1), Tigers (1).

GIRONE C: Fuoriporta* (4 punti), Facete Pianu* (3), Mama Africa (1).

GIRONE D: Ci Vuole Un Senso* (6 punti), Dacci Un Taglio* (3), La Gang Del Bosco (0).

*squadra che accede ai quarti di finale



FUTSAL OVER 35

GIRONE A: Stella D’Oro* (7 punti), XXXJoint *(7), Spartak Rieti (3), Monster Team (0).

GIRONE B: Pizzeria Da Ciccio* (6 punti), Igea Amici Di Forchetta* (4), Gold Boy (4), Asd Monte San Giovanni (0).

*squadra che accede alle semifinali



TORNEOTTO

GIRONE A: Gli Amici Dello Zio* (7 punti), The Dog Chic (7), Pit Stop Multiservice (3)

GIRONE B: Grillo Verde Lasko* (9 punti), CDT 2020* (9), Spes Atletico Ma Non Troppo (0).

GIRONE C: Big Night* (12 punti), Team As Turbo (6), Babadook (0).

*squadra che accede alle semifinali

