Rieti, Estate Italiana: prime semifinaliste per futsal e beach volley. Foto. Scattano le fasi finali anche per foot volley e calcio a 8

Entra nel vivo la terza edizione di Estate Italiana, con la serata di ieri (la numero 11) che ha visto giocarsi le ultime gare dei gironi di Foot Volley e Calcio a 8 e l'inizio delle fasi finali di Beach Volley e Futsal under. Andiamo ad analizzare quanto accaduto.



Nel Beach Volley, si è disputato un solo quarto di finale, che ha visto l’ennesimo successo dei Cciemoli Tutti, che hanno battuto (2-0) ed eliminato dal torneo il Team Siesta. Il team, quindi, passa in semifinale ed aspetterà la vincente del match tra I Cioppi ed I Più Forti. Rimanendo sulla sabbia, ecco le ultime gare del Foot Volley, che ha visto la vittoria di Bar La Lira e Bar Giada: entrambi i match sono terminati con lo stesso punteggio (2-0) ai danni rispettivamente di QSW e Gli Sceriffi. Primi quarti di finale giocati nel Futsal “classico” (l’Over 35 ha riposato), che hanno visto il passaggio del turno per Ci Vuole Un Senso (5-0 contro i Facete Pianu), Big Night (7-3 ai danni di Babadook) e Dacci Un Taglio (vittoria ai rigori contro i Fuoriporta). Conclusi ieri i gironi per il Torneotto: tre punti conquistati per Dog Chic, che ha battuto 6-0 i Pit Stop Multiservice, stesso punteggio maturato anche nella gara tra CDT 2020 e Spes Atletico Ma Non Troppo, mentre vittoria senza fatica per The Big Night, che ha trovato i 3 punti a tavolino grazie al forfait dei gialloneri di Babadook. Questa sera, intanto, spazio alle altre gare delle fasi finali: si concluderanno i quarti di Beach Volley e Futsal “classico”, si giocheranno le semifinali di Futsal Over 35, inizieranno i quarti di Foot Volley, mentre il Torneotto ritornerà nella serata di domani per le semifinali.Di seguito, i risultati della serata di ieri, il programma gare della serata odierna, gli accoppiamenti per le fasi finali e, infine, le classifiche finali di tutti i gironi dei vari tornei.RISULTATI XI GIORNATABEACH VOLLEYCciemoli Tutti-Team Siesta: 2-0 (Cciemoli Tutti passa in semifinale)FOOT VOLLEYQSW-Bar La Lira: 0-2Bar Giada-Gli Sceriffi: 2-0FUTSALCi Vuole Un Senso-Facete Pianu: 5-0 (Ci Vuole Un Senso passa in semifinale)Dacci Un Taglio-Fuoriporta: 3-3 (5-3 d.c.r) (Dacci Un Taglio passa in semifinale)Big Night-Babadook: 7-3 (Big Night passa in semifinale)TORNEOTTOPit Stop Multiservice-The Dog Chic: 0-6CDT 2020-Spes Atletico Ma Non Troppo: 6-0The Big Night-Babadook: 6-0 a tavolino per assenza squadra ospite.PROGRAMMA GARE, XII GIORNATABEACH VOLLEYOre 20.30 I Cioppi-I Più FortiOre 21.00 I Peracottari-Non Ci Resta Che PiangereOre 21.40 Sport Estate Animal-Forse Ce La CaviamoFOOT VOLLEYOre 22.20 G e P-Topo De FognaOre 22.45 Stimmatini-Bar La LiraFUTSALOre 22.30 Riot-Da Adelmo FutsalFUTSAL OVER 35Ore 20.30 XXXJoint-Igea Amici Di ForchettaOre 21.30 Stella D’Oro-Pizzeria Da CiccioACCOPPIAMENTI FASI FINALIBEACH VOLLEY (quarti di finale)I Cioppi-I Più FortiCciemoli Tutti-Team SiestaI Peracottari-Non Ci Resta Che PiangereForse Ce La Caviamo-Sport Estate AnimalFOOT VOLLEY (quarti di finale)G e P Coffee Bar-Topo De FognaStimmatini-Bar La LiraYattaman-Bar GiadaMenabrea-MillenialsFUTSAL (quarti di finale)Ci Vuole Un Senso-Facete PianuDacci Un Taglio-FuoriportaBig Night-BabadookRiot-Da Adelmo FutsalFUTSAL OVER 35 (semifinali)XXXJoint-Igea Amici Di ForchettaStella D’Oro-Pizzeria Da CiccioTORNEOTTO (semifinali)Big Night-CDT 2020Grillo Verde Lasko-Gli Amici Dello ZioCLASSIFICHE FINALI DEI GIRONIBEACH VOLLEYGIRONE A: I Cioppi* (6 punti), Non Ci Resta Che Piangere* (5), Team Siesta* (4), Il Bacino Del Geometra (3).GIRONE B: Cciemoli Tutti* (8 punti), Forse Ce La Caviamo* (7), Friend’s Band (2), Sport Estate Wild (1).GIRONE C: I Peracottari* (6 punti), Sport Estate Animal* (5), I Più Forti* (5), Sport Estate Tribù (2).*squadra che accede ai quarti di finaleFOOT VOLLEYGIRONE A: Menabrea* (8 punti), Yattaman* (7), Cugini di Zampagna (2), Team Assacro (1).GIRONE B: Topo De Fogna* (7 punti), Bar La Lira* (7), Rip Bro (3), QSW (1).GIRONE C: Stimmatini* (6 punti), Millennials* (3), Cù Cù Cù (0).GIRONE D: Bar Giada* (6 punti), G e P* (2 punti), Gli Sceriffi (1).*squadra che accedono ai quarti di finaleFUTSALGIRONE A: The Big Night* (7 punti), Da Adelmo* (7), Ri Demoni (3), Dog Chic (0).GIRONE B: Riot* (9 punti), Babadook* (6), Bonobo (1), Tigers (1).GIRONE C: Fuoriporta* (4 punti), Facete Pianu* (3), Mama Africa (1).GIRONE D: Ci Vuole Un Senso* (6 punti), Dacci Un Taglio* (3), La Gang Del Bosco (0).*squadra che accede ai quarti di finaleFUTSAL OVER 35GIRONE A: Stella D’Oro* (7 punti), XXXJoint *(7), Spartak Rieti (3), Monster Team (0).GIRONE B: Pizzeria Da Ciccio* (6 punti), Igea Amici Di Forchetta* (4), Gold Boy (4), Asd Monte San Giovanni (0).*squadra che accede alle semifinaliTORNEOTTOGIRONE A: Gli Amici Dello Zio* (7 punti), The Dog Chic (7), Pit Stop Multiservice (3)GIRONE B: Grillo Verde Lasko* (9 punti), CDT 2020* (9), Spes Atletico Ma Non Troppo (0).GIRONE C: Big Night* (12 punti), Team As Turbo (6), Babadook (0).*squadra che accede alle semifinali