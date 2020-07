Rieti, Estate Italiana: terminata la seconda settimana. Foto. Da lunedì le sfide decisive per l'assegnazione dei titoli

RIETI - E’ terminata ieri la seconda settimana della programmazione di Estate italiana, che ora guarda già alle fasi finali, che per molti tornei cominceranno a partire già da lunedì. Facciamo, però, un passo indietro ed andiamo a vedere cosa è successo nella gradevole serata di ieri.



Tante emozioni e divertimento nelle 5 gare del Foot Volley, che ha visto la doppietta di Menabrea (battuti 2-0 prima i Team Assacro e poi i Cugini Di Zampagna), la vittoria di misura di Topo De Fogna e di GeP (ai danni rispettivamente di Bar La Lira e Gli Sceriffi) e infine il 2-0 secco dei Stimmatini sui Cù Cù Cù. E’ terminato in sordina il Futsal “classico”, che ieri aveva in programma due gare, entrambe non giocate in quanto i padroni di casa (sulla carta) dei Bonobo e Dog Chic hanno dato forfait e quindi 3 punti a tavolino per Riot e Ri Demoni. Finite così, quindi, la fase a gironi del Futsal “classico”, che ripartirà da lunedì con le fasi eliminatorie. Infine, per il torneo Over 35, si è giocata la gara tra Pizzeria Da Ciccio e Gold Boy, mentre sul sintetico è andata in scena la sfida tra Team As Turbo e The Big Night, terminata 0-7.Intanto, in attesa delle fasi finali del Beach Volley, gli organizzatori della kermesse hanno già operato alla creazione delle gare dei quarti di finale. Soddisfatto della prima parte del torneo “sulla sabbia” Jacopo Persico, organizzatore del Beach Volley per Estate Italiana: «Organizzare il torneo in 10 giorni in un momento così particolare non è stato di certo facile. Non ci aspettavamo un numero così elevato di squadre, per questo ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno deciso di partecipare al torneo. Quest’anno, oltre alle squadre “note”, abbiamo visto la partecipazione di team alla prima esperienza nel nostro torneo e questo ha portato ad un abbassamento dell’età media; ad esempio, Sport Estate ha partecipato con ben 3 formazioni, così come altre squadre fatte da giocatori giovani. Ci riteniamo molto molto soddisfatti per le sfide dei gironi e ci aspettiamo sfide equilibrate ed avvincenti anche per le fasi finali che, ricordo, avranno inizio a partire da lunedì!». Di seguito, i risultati delle gare di ieri sera.RISULTATI, X GIORNATAFOOT VOLLEYTeam Assacro-Menabrea: 0-2Cugini Di Zampagna-Menabrea: 0-2Topo De Fogna-Bar La Lira: 2-1G e P-Gli Sceriffi: 2-1Cù Cù Cù-Stimmatini: 0-2FUTSALBonobo-Riot: 0-3 a tavolino per assenza dei padroni di casa.Dog Chic-Ri Demoni: 0-3 a tavolino per assenza padroni di casa.FUTSAL OVER 35Pizzeria Da Ciccio-Gold BoyTORNEOTTOTeam As Turbo-The Big Night: 0-7CLASSIFICHEFINALE BEACH VOLLEYGIRONE A: I Cioppi* (6 punti), Non Ci Resta Che Piangere* (5), Team Siesta* (4), Il Bacino Del Geometra (3).GIRONE B: Cciemoli Tutti* (8 punti), Forse Ce La Caviamo* (7), Friend’s Band (2), Sport Estate Wild (1).GIRONE C: I Peracottari* (6 punti), Sport Estate Animal* (5), I Più Forti* (5), Sport Estate Tribù (2).*squadra che accede ai quarti di finalePARZIALIFUTSALGIRONE A: The Big Night (7 punti), Da Adelmo (7), Ri Demoni (3), Dog Chic (0).GIRONE B: Riot (9 punti), Babadook (6), Bonobo (1), Tigers (1).GIRONE C: Fuoriporta (4 punti), Facete Pianu (3), Mama Africa (1).GIRONE D: Ci Vuole Un Senso (6 punti), Dacci Un Taglio (3), La Gang Del Bosco (0).FUTSAL OVER 35GIRONE A: Stella D’Oro (7 punti), XXXJoint (7), Spartak Rieti (3), Monster Team (0).GIRONE B: Pizzeria Da Ciccio* (6 punti), Igea Amici Di Forchetta (4), Gold Boy* (4), Asd Monte San Giovanni (0).*una gara ancora da giocareTORNEOTTOGIRONE A: Gli Amici Dello Zio (7 punti), The Dog Chic* (4), Pit Stop Multiservice* (3)GIRONE B: Grillo Verde Lasko (9 punti), CDT 2020* (6), Spes Atletico Ma Non Troppo* (0).GIRONE C: Big Night* (9 punti), Team As Turbo (6), Babadook* (0).* gare ancora da giocare