Rieti, Estate Italiana: decise le 8 del beach volley che vanno ai quarti, sfide decisive per futsal e torneotto. Foto

RIETI - Continuano senza sosta le gare di Estate Italiana, che ieri ha visto svolgersi l’ottava serata della kermesse del “Gudini”. Analizziamo quanto accaduto.



Nel Beach Volley, spazio alle ultime gare della fase a gironi: Cciemoli Tutti si confermano al primo posto del girone B grazie al 2-0 rifilato a Sport Estate Wild, mentre più combattute le altre due sfide, che hanno visto I Peracottari ed i Non Ci Resta Che Piangere vittoriosi per 2 set a 1 rispettivamente ai danni de I Più Forti ed Il Bacino Del Geometra. Nel Futsal Over 35, valanga di gol tra Monster Team e Stella D’oro (terminata 5-6), mentre I Gold Boy hanno battuto 3-2 l’Asd Monte San Giovanni; nel Futsal “classico”, invece, fuochi d’artificio tra i Fuoriporta e Mama Africa, col match terminato 7-7. Non si è giocata la gara del Torneotto tra Babadook e Team As Turbo, poiché i padroni di casa non si sono presentati al campo: risultato, quindi, che vede gli ospiti vincere a tavolino 6-0. Infine, Nel Foot Volley, successo per 2 set a 0 sia per i Topo de Fogna che per Yattaman, vincenti rispettivamente contro QSW e i Cugini di Zampagna.Intanto, sono arrivate le prime sentenze nel Beach Volley, con la classifica finale che sancisce il passaggio del turno di 8 team (i quarti si giocheranno lunedì 27 e martedì 28 luglio) e l’eliminazione dal torneo di altre 4 squadre. Di seguito, tutti i risultati di ieri, la classifica definitiva del Beach Volley, quelle momentanee di Futsal classico, Over 35 e Torneotto (ancora presto per il Foot Volley) ed il programma gare della serata odierna.

RISULTATI VIII GIORNATA

BEACH VOLLEY

Sport Estate Wild-Cciemoli Tutti: 0-2

Non Ci Resta Che Piangere-Il Bacino Del Geometra: 2-1

I Più Forti-I Peracottari: 1-2



FOOT VOLLEY

Topo Di Fogna-QSW: 2-0

Yattaman-Cugini Di Zampagna: 2-0



FUTSAL

Fuoriporta-Mama Africa: 7-7



FUTSAL OVER 35

Asd Monte San Giovanni-Gold Boy: 2-3

Monster Team-Stella D’Oro: 5-6



TORNEOTTO

Babadook-Team As Turbo: 0-6 a tavolino per assenza padroni di casa





CLASSIFICA FINALE BEACH VOLLEY

GIRONE A: I Cioppi* (6 punti), Non Ci Resta Che Piangere* (5), Team Siesta* (4), Il Bacino Del Geometra (3).

GIRONE B: Cciemoli Tutti* (8 punti), Forse Ce La Caviamo* (7), Friend’s Band (2), Sport Estate Wild (1).

GIRONE C: I Peracottari* (6 punti), Sport Estate Animal* (5), I Più Forti* (5), Sport Estate Tribù (2).



*squadra che accede ai quarti di finale



CLASSIFICHE MOMENTANEE

FUTSAL

GIRONE A: The Big Night (7 punti), Da Adelmo (7), Dog Chic* (0), Ri Demoni* (0).

GIRONE B: Riot* (6 punti), Babadook* (3), Bonobo* (1), Tigers* (1).

GIRONE C: Fuoriporta (4 punti), Facete Pianu (3), Mama Africa (1).

GIRONE D: Ci Vuole Un Senso (6 punti), La Gang Del Bosco* (0), Dacci Un Taglio* (0).

*una gara ancora da giocare



FUTSAL OVER 35

GIRONE A: Stella D’Oro (7 punti), XXXJoint* (4), Spartak Rieti* (3), Monster Team (0).

GIRONE B: Pizzeria Da Ciccio* (6 punti), Igea Amici Di Forchetta (4), Gold Boy* (4), Asd Monte San Giovanni (0).

*una gara ancora da giocare



TORNEOTTO

GIRONE A: Gli Amici Dello Zio* (7 punti), The Dog Chic* (4), Pit Stop Multiservice** (0)

GIRONE B: CDT 2020* (6 punti), Grillo Verde Lasko* (6), Spes Atletico Ma Non Troppo** (0).

GIRONE C: Big Night** (6 punti), Team As Turbo* (6), Babadook* (0).

* gare ancora da giocare



PROGRAMMA GARE, IX GIORNATA

FOOT VOLLEY

Ore 21.00 Yattaman-Menabrea

Ore 21.30 G e P-Cip e Ciop

Ore 22.00 Team Assacro-Cugini Di Zampagna

Ore 22.30 Bar La Lira-Rip Bro

Ore 23.00 Millennials-Cùcùcù



FUTSAL

Ore 21.30 Gang Del Bosco-Dacci Un Taglio

Ore 22.30 Babadook-Tigers



FUTSAL OVER 35

Ore 20.30 XXXJoint-Spartak Rieti



TORNEOTTO

Ore 20.30 Grillo Verde Lasko-Spes Atletico Ma Non Troppo

Ore 21.45 Gli Amici Dello Zio-Pit Stop Multiservice



