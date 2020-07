Rieti, Estate Italiana entra nel vivo: intensità ed equilibrio nelle sfide serali. Foto

RIETI - Serata frizzante la numero 7 di Estate italiana, con gare ricche di intensità, colpi di scena e grandi giocate. Analizziamo i risultati.



Nel Beach, vittorie per Forse Ce La Caviamo e Team Siesta, che hanno battuto 2-0 rispettivamente Friend’s Band e i Non Ci Resta Che Piangere, mentre più combattuta la sfida tra Sport Estate Tribù e Sport Estate Animal, terminata 1-2. Nel Foot Volley, successo per Stimmatini (2-0 rifilato ai Millennials) e per Rip Bro, che hanno battuto 2-1 i QSW. Gare combattute nel Futsal: nell’over, successo per Igea Amici Di Forchetta (7-5 ai danni di Pizzeria Da Ciccio), mentre nel “classico”, finali dagli animi caldi e forse troppo movimentati che hanno visto Riot battere 4-3 Babadook e Big Night e Da Adelmo Futsal dividersi la posta in palio. Infine, nel Torneotto, vittorie rotonde per Gli Amici Dello Zio e CDT 2020, che hanno superato 4-1 e 5-1 rispettivamente Dog Chic e Grillo Verde Lasko.Di seguito, ecco i risultati di ieri ed il programma gare della serata odierna.RISULTATI VII GIORNATA

BEACH VOLLEY

Sport Estate Tribù-Sport Estate Animal: 1-2

Forse Ce La Caviamo-Friend’s Band: 2-0

Non Ci Resta Che Piangere-Team Siesta: 0-2



FOOT VOLLEY

Millennials-Stimmatini: 0-2

Rip Bro-QSW: 2-1



FUTSAL

Big Night-Da Adelmo Futsal: 2-2

Babadook-Riot: 3-4



FUTSAL OVER 35

Igea Amici di Forchetta-Pizzeria Da Ciccio: 7-5



TORNEOTTO

The Dog Chic-Gli Amici Dello Zio: 1-4

CDT 2020-Grillo Verde Lasko: 5-1



PROGRAMMA GARE VIII GIORNATA

BEACH VOLLEY

Ore 21.00 Sport Estate Wild-Cciemoli Tutti

Ore 21.40 Non Ci Resta Che Piangere-Il Bacino Del Geometra

Ore 22.20 I Più Forti-I Peracottari



FOOT VOLLEY

Ore 20.30 Topo Di Fogna-QSW

Ore 22.45 Yattaman-Cugini Di Zampagna



FUTSAL

Ore 22.30 Fuori Porta-Mama Africa



FUTSAL OVER 35

Ore 20.30 Asd Monte San Giovanni-Gold Boy

Ore 21.30 Monster Team-Stella D’Oro



TORNEOTTO

Ore 21.45 Babadook-Team As Turbo

