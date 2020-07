Rieti, Estate Italiana: dopo la pausa per il weekend gare gradevoli e combattute, il debutto del foot volley. Foto

RIETI - Gradevole serata la numero 6 di Estate Italiana, che ha offerto agli ospiti del “Marco Gudini” molte gare divertenti e combattute, con l’aggiunta delle prime sfide del Foot Volley.



Andiamo ad analizzare tutti i risultati. Nel Beach Volley, continua la marcia a suon di vittorie per i Forse Ce La Caviamo, che hanno battuto 2-0 Sport Estate Wild, stesso punteggio maturato anche nel match tra I Più Forti e Sport Estate Tribù, mentre esordio positivo per i Non Ci Resta Che Piangere, che hanno superato I Cioppi con 2 set vinti a 0. Prime vittorie assegnate nel Foot Volley: successo per Yattaman e Topo de Fogna, che hanno battuto rispettivamente i Team Assacro e i Rip Bro. Nel Futsal, vittoria per i Fuori Porta, che hanno battuto 6-2 i Facete Pianu, mentre si dividono la posta in palio Bonobo e Tigers (3-3 il finale); nel Futsal Over 35, 3 punti guadagnati dallo Spartak Rieti, che hanno superato i Monster Team con un rotondo 8-3. Infine, nel Torneotto, rotondo successo dei The Big Night, che hanno calato il tris (3-0) ai danni dei gialloneri di Babadook.Di seguito, tutti i risultati di ieri e, in seguito, il programma gare di questa sera.RISULTATI VI GIORNATABEACH VOLLEYI Cioppi-Non Ci Resta Che Piangere: 0-2Sport Estate Wild-Forse Ce La Caviamo: 0-2I Più Forti-Sport Estate Tribù: 2-0FOOT VOLLEYTeam Assacro-Yattaman: 0-2Topo De Fogna-Rip Bro: 2-1FUTSALFuori Porta-Facete Pianu: 6-2Bonobo-Tigers: 3-3FUTSAL OVER 35Monster Team-Spartak Rieti: 3-8TORNEOTTOBabadook-The Big Night: 0-3PROGRAMMA GARE, VII GIORNATABEACH VOLLEYOre 21.00 Sport Estate Tribù-Sport Estate AnimalOre 21.40 Forse Ce La Caviamo-Friend’s BandOre 22.20 Non Ci Resta Che Piangere-Team SiestaFOOT VOLLEYOre 20.30 Millennials-StimmatiniOre 22.45 Rip Bro-QSWFUTSALOre 21.30 Big Night-Da Adelmo FutsalOre 22.30 Babadook-RiotFUTSAL OVER 35Ore 20.30 Igea Amici di Forchetta-Pizzeria Da CiccioTORNEOTTOOre 20.30 The Dog Chic-Gli Amici Dello ZioOre 21.45 CDT 2020-Grillo Verde Lasko