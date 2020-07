Rieti, Estate Italiana: continua a regnare l'equilibrio nel futsal, due pareggi negli over 35. Foto

RIETI - E’ terminata con la serata di ieri (la numero 5) la prima settimana di tornei di Estate Italiana. Anche ieri, gli ospiti del “Gudini” hanno potuto apprezzare gare equilibrate ed emozionanti.



Andiamo ad analizzare i risultati. Solo tre i tornei giocati, mentre è rimasto fermo il Beach Volley. Partendo dal Futsal “classico”, pioggia di gol tra Ci Vuole Un Senso e Dacci Un Taglio, terminata 8-6; due, invece, le gare del “Over 35”, che hanno visto entrambe due pareggi: 2-2 tra Gold Boy ed Igea Amici di Forchetta, mentre 4-4 è stato il finale tra XXXJoint e Stella D’Oro. Infine, nel Calcio a 8, vittoria convincente per i granata di Dog Chic, che hanno superato 3-1 i biancoverdi di Pit Stop Multiservice.Intanto, la programmazione di Estate Italiana si ferma per il weekend (rimandato a domenica prossima, 26 luglio, il torneo di Padel), perciò grande attesa per la sesta serata di lunedì, giorno in cui comincerà anche il Foot Volley. Di seguito i risultati dei match giocati ieri sera.RISULTATI V GIORNATAFUTSALCi Vuole Un Senso-Dacci Un Taglio: 8-6FUTSAL OVER 35Gold Boy-Igea Amici Di Forchetta: 2-2XXXJoint-Stella D’Oro: 4-4TORNEOTTOThe Dog Chic-Pit Stop Multiservice: 3-1