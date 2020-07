Rieti, Estate Italiana: Torneotto sfide combattute, pioggia di gol nel futsal, equilibrio nel beach. Foto. I gironi del foot volley

RIETI - Serata interessante quella andata in scena ieri, nel quarto appuntamento con Estate Italiana. Andiamo subito ad analizzare i risultati.



Nel beach, gare molto combattute: vittorie per 2 set a 1 per I Peracottari ed Il Bacino del Geometra ai danni rispettivamente di Sport Estate Tribù e Team Siesta, mentre Cciemoli Tutti portano a casa la seconda vittoria nel torneo grazie al 2-0 rifilato a Friend’s Band. Nel “Torneotto”, due le gare giocate: Grillo Verde Lasko piega 2-1 i CDT 2020, mentre The Big Night supera di misura (2-1) i Team As Turbo. Nel Futsal, invece, buona la prima per i Riot, che hanno battuto 6-1 i Tigers, mentre i Ri Demoni escono sconfitti 4-7 dall’incontro con Da Adelmo Futsal; nell’Over 35, invece, larga vittoria per Pizzeria Da Ciccio, che ha trovato un rotondo 8-1 ai danni dell’Asd Monte San Giovanni.Nella serata di ieri, intanto, sono stati sorteggiati i gironi per il foot volley: il torneo avrà inizio a partire da lunedì 20 e conta ben 14 squadre iscritte, divise in 4 gironi (2 da 4 team e 2 da 3). Di seguito, i gironi del torneo di foot volley, i risultati della serata di ieri ed il programma gare della serata odierna.BOMBER SUMMER CUP “VISION OTTICA RINALDUZZI”Girone A: Team Assacro, Cugini di Zampagna, Yattaman, Menabrea.Girone B: Topo de Fogna, Rip Bro, USW, Bar La Lira.Girone C: Millennials, QQQ, Fc Stimmatini.Girone D: GeP Coffee Bar, Chip e Chop, Gli Sceriffi.RISULTATI IV GIORNATABEACH VOLLEY “VISION OTTICA RINALDUZZI”Sport Estate Tribù-I Peracottari: 1-2Cciemoli Tutti-Friend’s Band: 2-0Team Siesta-Il Bacino Del Geometra: 1-2FUTSALRi Demoni-Da Adelmo Futsal: 4-7Riot-Tigers: 6-1FUTSAL OVER 35Pizzeria Da Ciccio-Asd Monte San Giovanni: 8-1TORNEOTTOGrillo Verde Lasko-CDT 2020: 2-1The Big Night-Team As Turbo: 2-1PROGRAMMA GARE, V GIORNATAFUTSALOre 22.30 Ci Vuole Un Senso-Dacci Un TaglioFUTSAL OVER 35Ore 20.30 Gold Boy-Igea Amici Di ForchettaOre 21.30 XXXJoint-Stella D’OroTORNEOTTOOre 21.45 The Dog Chic-Pit Stop Multiservice