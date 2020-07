Rieti, Estate Italiana: grande equilibrio nel futsal e nel beach volley. Foto. Oggi si chiudono le iscrizioni del foot volley

RIETI - Serata interessante ed intensa la numero tre di Estate Italiana. Il pubblico presente al “Gudini” ha potuto osservare, anche ieri, molti match combattuti e ben giocati dai tanti partecipanti di questa terza edizione della kermesse.



Andiamo ad analizzare tutti i risultati. Nel Beach Volley, seconda vittoria consecutiva (in due giorni) per I Cioppi, che questa volta hanno battuto 2-0 il Team Siesta, mentre più combattute sono state le altre due sfide in programma: Cciemoli Tutti hanno superato i Forse Ce La Caviamo con il finale di 2-1, tra l’altro stesso punteggio maturato nel match tra Sport Estate Animal ed I Più Forti. Trasferendoci sul sintetico del “Torneotto”, Gli amici dello Zio hanno trovato un rotondo 3-0 ai danni di Pit Stop Multiservice, mentre il Grillo Verde Lasko porta a casa i 3 punti grazie all’1-0 rifilato alla Spes Atletico Ma Non Troppo. Infine, passiamo al Futsal: nel “classico”, vittorie per Facete Pianu e The Big Night, che hanno battuto 4-2 e 7-5 rispettivamente Mama Africa e The Dog Chic, mentre nel “Over 35” è arrivata la vittoria di XXXJoint, che ha superato 3-1 il Monster Team.Questa sera previste altre emozionanti sfide e, inoltre, verranno chiuse le iscrizioni del Foot Volley (che partirà ufficialmente lunedì 20). Di seguito, tutti i risultati della serata di ieri e, inoltre, il programma gare della quarta giornata.RISULTATI III GIORNATABEACH VOLLEYTeam Siesta-I Cioppi: 0-2Forse Ce La Caviamo-Cciemoli Tutti: 1-2Sportestate Animal-I Più Forti: 2-1FUTSALFacete Pianu-Mama Africa: 4-2The Big Night-The Dog Chic: 7-5FUTSAL OVER 35Monster Team-XXXJoint: 1-3TORNEOTTOPit Stop Multiservice-Gli Amici Dello Zio: 0-3Spes Atletico Ma Non Troppo-Grillo Verde Lasko: 0-1PROGRAMMA GARE, IV GIORNATABEACH VOLLEYOre 21.00 Sport Estate Tribù-I PeracottariOre 21.40 Cciemoli Tutti-Friend’s BandOre 22.20 Team Siesta-Il Bacino Del GeometraFUTSALOre 21.30 Ri Demoni-Da Adelmo FutsalOre 22.30 Riot-TigersFUTSAL OVER 35Ore 20.30 Pizzeria Da Ciccio-Asd Monte San GiovanniTORNEOTTOOre 20.30 Grillo Verde Lasko-CDT 2020Ore 21.45 The Big Night-Team As Turbo