Rieti, Estate Italiana: subito sfide combattute al debutto. Foto. Stasera parte il beach volley

RIETI - Inizio esplosivo della terza edizione di Estate Italiana che, nella serata di ieri, ha ufficialmente dato il via alle prime gare di tre dei sei tornei offerti. Molte le emozioni provate da giocatori e pubblico, con sfide intense, combattute e che sanno di rinascita dopo i mesi difficili del lockdown.



Nella prima serata, dunque, fischio d’inizio per i tornei di Futsal, Futsal Over 35 e Torneotto: squadre unite, all’insegna del divertimento e, inoltre, formate sia da giocatori esperti e conosciuti nel panorama reatino ma anche da molti giovani, dato molto importante da osservare.Analizziamo, dunque, tutti i risultati. Partendo dal Futsal, due le gare disputate: nella prima, successo di misura (5-4) per Ci Vuole Un Senso ai danni della Gang Del Bosco, mentre nel seguitissimo big match di fine serata la formazione giallonera di Babadook si è imposta 5-2 sull’amarantoceleste Bonobo. Nel Futsal Over, invece, spazio solo ad una sfida, che ha visto il successo di Stella D’Oro, che ha battuto 4-3 lo Spartak Rieti. Torna ad essere calcato il sintetico del “Gudini”, che ha visto l’inizio del “Torneotto”; due le gare giocate: nel primo match, successo di misura (0-1) per CDT 2020 ai danni di Spes Atletico Ma Non Troppo, mentre fuochi d’artificio nella seconda sfida, tra Gli Amici Dello Zio e The Dog Chic, terminata con un emozionante 3-3. Questa sera, per la seconda serata di tornei, al via il Beach Volley, mentre in programma altre gare di Futsal, Futsal Over e Torneotto.Questi i risultati delle gare di ieri sera e, di seguito, il programma gare della serata odierna.RISULTATI, I GIORNATAFUTSALGang Del Bosco-Ci Vuole Un Senso: 4-5Babadook-Bonobo: 5-2FUTSAL OVER 35Spartak Rieti-Stella D’Oro: 3-4TORNEOTTOSpes Atletico Ma Non Troppo- CDT 2020: 0-1Amici Dello Zio-The Dog Chic: 3-3PROGRAMMA GARE, II GIORNATABEACH VOLLEYOre 21.00 Il Bacino Del Geometra-I CioppiOre 21.40 Friend’s Band-Sportestate WildOre 22.20 I Peracottari-Sportestate AnimalFUTSALOre 21.30 Da Adelmo Futsal-Dog ChicOre 22.30 The Big Night-Ri DemoniFUTSAL OVER 35Ore 20.30 Igea Amici Di Forchetta-Asd Monte San GiovanniTORNEOTTOOre 21.45 Teamasturbo-Babadook