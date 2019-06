© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Da lunedì prossimo la seconda edizione di Estate Italiana entrerà nel vivo. Futsal Cup, Futsal Cup Over 35, Angelucci Car Cup Beach Volley, Bomber Summer Cup Footvolley, Torneotto Centro Italia e Padel Club Rieti saranno i sei tornei che animeranno, fino al 18 luglio, le serate al centro sportivo Gudini in via Fratelli Cervi, 21/23. Pochissimi i posti ancora disponibili: le iscrizioni si chiuderanno mercoledì 12 giugno alle 20. Venerdì 14 alle 19 invece si terranno, sempre al centro sportivo Gudini, i sorteggi dei diversi gironi e la consegna delle maglie per ciò che concerne i tornei di Beach Volley e Footvolley.Tantissimo sport dunque in uno degli eventi clou dell’estate reatina, ma non solo. Sarà un mese ricco anche di altri appuntamenti: dagli eventi musicali all’intrattenimento per grandi e piccoli. Per tutte le info utili e per restare aggiornati basta consultare le pagine Facebook ed Instagram.Intanto ieri si sono giocate, in occasione del Rieti Sport Festival, le semifinali della Supercoppa Estate Italiana 2019: Ci Vuole Un Senso ha avuto la meglio per 6-3 di Promesse Non Mantenute, mentre Bonobo ha battuto per 7-3 The Ultimate Domino. Questa sera, sempre nel campo di calcio a 5 installato in Largo Alfani, alle 21 la finale 3/4 posto e alle 22 la finalissima che assegnerà il trofeo.