di Mattia Esposito

RIETI - È il giorno del gran finale al Gudini per la prima edizione del torneo Estate Italiana. Futsal, Torneotto, Beach Volley e Paddle, tutto in un'unica serata. Per quanto riguarda il Futsal si inizia alle 20.30 con la finale del terzo posto, a seguire quella per il primo. Nel Torneotto invece si inizia alle 20 con la finale terzo posto, alle 22 quella per il primo. Alle 21 tocca anche al beach volley, mentre alle 19.30 finale Paddle maschile, a seguire il misto.



IL PROGRAMMA GARE



FUTSAL

Finale terzo posto

The Ultimate Domino - Promesse Non Mantenute (20.30)

Finale primo posto

Ci Vuole Un Senso - Bonobo (ore 21.30)



PADDLE

Doppio maschile, finale (ore 19.30)

Doppio misto, finale (ore 21)



TORNEOTTO

Finale terzo posto

Gli Amici del Purdy - Goldbet (ore 20)

Finale primo posto

Glamour - Pane e Vino Babadook



BEACH VOLLEY

Finale

Forse Ce La Facciamo - KatiaMiotti Superstar (ore 21)

Venerd├Č 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:04



