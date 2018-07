di Mattia Esposito

RIETI - Il torneo al Gudini sta entrando nel vivo. E’ iniziata infatti la fase ad eliminazione diretta in tutti gli sport: nel paddle, dopo i gironi, delineato il tabellone delle eliminatorie, nel futsal siamo invece ai quarti di finale, due giocati ieri e due che si giocheranno questa sera. Sempre stasera partiranno anche i quarti del Torneotto, mentre nel beach volley siamo alla finalissima, che si giocherà venerdì. Partendo dal Torneotto, questi accoppiamenti ed orari dei quarti di finale:



Goldbet – Ci Vuole Un Senso (stasera, ore 21)



Ottica Simone – Glamour (stasera, ore 22.15)



Bonobo – Babadook PlanetWin365 (domani, ore 21)



Amici Del Purdy – 4 Strade (domani, ore 22.15)



Come detto nel calcio a 5 sono due i quarti di finale già disputati, mentre gli altri si giocheranno stasera. Questi i risultati ed il programma gare della serata:



FUTSAL, QUARTI DI FINALE



CI Vuole Un Senso - Rive Gauche Cafè 4-3



The Ultimate Domino - Principato del Borgo 9-4



Bonobo - Babadook PlanetWin (stasera, ore 21.30)



Promesse Non Mantenute - Amici del Purdy (stasera, ore 22.30)



Nel beach volley si giocherà invece venerdì la finalissima, che vedrà affrontarsi Forse Ce La Facciamo e Katia Miotti Superstar, prevista per le ore 21. Per quanto riguarda il paddle, novità assoluta per i tornei estivi reatini, stasera si chiuderanno i quarti di finale, poi via alle semifinali sia nel misto che nel maschile.

Luned├Č 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:53



